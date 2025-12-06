- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 765
- Время на прочтение
- 1 мин
Мелания Трамп снова сияет: первая леди Америки пришла на концерт в изысканном образе
Первая леди Соединенных Штатов снова продемонстрировала свой исключительный вкус.
Мелания Трамп вместе с мужем Дональдом Трампом посетила эксклюзивный и закрытый концерт известного итальянского исполнителя Андреа Бочелли в Белом доме, который также является другом их семьи.
Камерный концерт состоялся в Восточной комнате Белого дома, а присутствовали на нем только избранные гости. Именно поэтому для вечернего события первая леди выбрала итальянский бренд платья — черный элегантный наряд от известного Модного дома Valentino.
Мелания Трам выглядела очень изысканно, а ее платье, хоть и было однотонным, все же имело одну оригинальную деталь — сетчатую вставку на декольте оформленную в знаменитом фестончатом дизайне. Также Мелания носила с платьем черные туфли с золотыми пряжками, сделала вечерний макияж и свою фирменную прическу.
Андреа Бочелли тоже был замечен в тот вечер. Певец прибыл в Белый дом со своей женой Вероникой Берти.
Вокруг на фото можно заметить праздничные огоньки и рождественские декорации. Украшения появились в залах Белого дома согласно традиции, когда первая леди США украшает резиденцию к праздникам. В этом году Мелания Трамп представила украшения 1 декабря, а тема декора звучит так: «Дом там, где сердце».