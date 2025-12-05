- Дата публикации
В черном тренче и питоновых туфлях на шпильках: Мелания Трамп прочитала детям книгу
Жена Трампа продолжила традицию первых леди и прочитала маленьким пациентам больницы рождественскую книгу.
Мелания Трамп посетила маленьких пациентов в Детской национальной больнице в Вашингтоне. Она у празднично украшенной елки прочитала детям и их родным рождественскую книгу.
Первая леди выглядела элегантно. На ней был черный тренч, который сверкал на свету, и из-под которого выглядывало черное платье миди. Талию она подчеркнула черным поясом.
Аутфит Мелания дополнила темно-бордовыми туфлями с питоновым принтом и на высоких шпильках. У нее была красивая прическа с локонами, макияж смоки-айс и молочный маникюр. На руке у Трамп было кольцо с бриллиантами.
Напомним, Мелания Трамп в серой рубашке оверсайз на пуговицах приняла участие в мероприятии Красного креста.