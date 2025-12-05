ТСН в социальных сетях

В черном тренче и питоновых туфлях на шпильках: Мелания Трамп прочитала детям книгу

Жена Трампа продолжила традицию первых леди и прочитала маленьким пациентам больницы рождественскую книгу.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Мелания Трамп

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп посетила маленьких пациентов в Детской национальной больнице в Вашингтоне. Она у празднично украшенной елки прочитала детям и их родным рождественскую книгу.

Первая леди выглядела элегантно. На ней был черный тренч, который сверкал на свету, и из-под которого выглядывало черное платье миди. Талию она подчеркнула черным поясом.

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп / © Getty Images

Аутфит Мелания дополнила темно-бордовыми туфлями с питоновым принтом и на высоких шпильках. У нее была красивая прическа с локонами, макияж смоки-айс и молочный маникюр. На руке у Трамп было кольцо с бриллиантами.

Напомним, Мелания Трамп в серой рубашке оверсайз на пуговицах приняла участие в мероприятии Красного креста.

