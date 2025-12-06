Ночью РФ ударила по объектам энергетики восьми областей: отключений света станет больше

Атака на энергетику. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Ночью против 6 декабря армия РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по объектам генерации, распределения и передачи электроэнергии. Под прицелом россиян было несколько областей Украины. В течение дня объемы отключений света станут больше.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

По данным ведомства, повреждены объекты в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

Реклама

В результате атаки утром произошли обесточенные потребители в Одесской, Черниговской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях.

"Аварийно-восстановительные работы уже осуществляются там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех абоненты", - подчеркнули в Минэнерго.

В свою очередь, в НЭК "Укрэнерго" сообщили , что на 6 декабря объем примененных мер ограничения вынужденно увеличен.

"В результате сегодняшней массированной атаки объем предварительно прогнозируемых мер ограничения потребления вынужденно увеличен. Сейчас во всех регионах Украины действуют почасовые отключения объемом 2,5-3 очередей одновременно", - сообщили в компании.

Реклама

Как сообщалось, РФ в шестой раз за последние два месяца атаковала ТЭС ДТЭК. Ночью 6 декабря россияне ударили по объектам в нескольких регионах. Серьезно поврежденное оборудование.

В частности, в Одесской области зафиксированы перебои в электро- и теплоснабжении. В результате повреждений без теплоснабжения остаются 9,5 тыс. абонентов, без водоснабжения - 34 тыс. абонентов. Власти сообщили, что критическая инфраструктура переведена на генераторы.