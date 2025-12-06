Польша отреагировала на ночную массированную атаку на Украину

Польская авиация. / © Associated Press

Соседняя Польша поднимала в небо авиацию и приводила в полную боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны в ночь на 6 декабря из-за атаки РФ на Украину.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

"Оперативное командование Вооруженных сил Польши активировало необходимые силы и ресурсы, которые есть в его распоряжении. Истребители подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства. В частности, в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой.

"Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и ресурсы остаются готовыми к немедленному реагированию", - подчеркнули польские военные.

Напомним, этой ночью РФ совершила комбинированную атаку на Украину. Поначалу россияне запустили беспилотники. После полуночи было зафиксирован взлет МиГ-31К. Позже оккупационное войско совершило пуски крылатых ракет по стратегической авиации РФ.

Утром в ряде областей раздались мощные взрывы. В частности, было громко в Луцке. Город атаковали русские беспилотники.

