- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3707
- Время на прочтение
- 2 мин
РФ атаковала железную дорогу: ряд поездов отменили (список)
Ряд рейсов был упразднен, а некоторые поезда изменили свои привычные маршруты.
Российская армия в очередной раз атаковала железнодорожную инфраструктуру в Фастове Киевской области, ввели изменения в движении пригородных поездов в течение 6 декабря. Ряд поездов не будет следовать своим привычным маршрутам. В частности, в направлении Славутича, Житомира и Киева.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныця: пригородные поезда".
Временно не будут курсировать:
№6851 Чернигов - Славутич
№6854 Славутич – Чернигов
№6853 Чернигов - Славутич
№6856 Славутич – Чернигов
№6002 Фастов-1 - Киев-Пасс. (Пригородный)
№6491 Фастов-1 - Житомир
№7034 Житомир - Киев-Пасс. (Пригородный)
№7037 Киев-Пасс. (Пригородный) – Житомир
№7030 Фастов-1 - Киев-Пасс. (Северная)
№7042 Фастов-1 - Киев-Пасс. (Пригородный)
№6540 Фастов-1 - Святошино
Относительно измененных маршрутов:
региональные поезда:
№892 Боярка - Славутич (вместо Фастов-Славутич)
№6801 Яготин – Киев, (Северный тупик) вместо Яготин – Киев-Волынский
№6008 Мотовиловка – Киев (Пригородный) вместо Фастов-1 – Киев (Пригородный)
пригородные поезда вместо станции Фастов-1:
Направиться к/со станции Мотовиловка:
№6001 Киев-Пасс. (Пригородный) - Мотовиловка
№6006 Мотовиловка - Киев-Пасс. (Пригородный)
№6007 Киев-Пасс. (Северная) - Мотовиловка
№6012 Мотовиловка - Киев-Пасс. (Пригородный)
К/со станции Фастов-2:
№6231 Мироновка - Фастов-2
№6234 Фастов-2 - Мироновка
До/со станции Кожанка:
№6202 Казатин - Кожанка
№6201 Кажанка - Казатин
№6204 Казатин - Кожанка
№6203 Кажанка - Казатин
Также временно не будут курсировать поезда в направлении Василькова:
№6042 Васильков-Центр - Киев-Пасс. (Пригородный)
№6041 Киев-Пасс. (Пригородный) - Васильков-Центр
№6046 Васильков-Центр - Киев-Пасс. (Пригородный)
Напомним, 5 декабря в Сети сообщалось, что поезд № 731 «Интерсити», следовавший из Киева в Запорожье, был якобы заминирован. Пассажиров поезда, проезжавшего через Днепр, заставили выйти из вагонов. В «Укрзализныце» подтвердили факт получения информации о минировании. Однако после осмотра специалистами взрывчатых веществ не обнаружено.