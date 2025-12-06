ТСН в социальных сетях

РФ атаковала железную дорогу: ряд поездов отменили (список)

Ряд рейсов был упразднен, а некоторые поезда изменили свои привычные маршруты.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Поезд.

Поезд. / © Associated Press

Российская армия в очередной раз атаковала железнодорожную инфраструктуру в Фастове Киевской области, ввели изменения в движении пригородных поездов в течение 6 декабря. Ряд поездов не будет следовать своим привычным маршрутам. В частности, в направлении Славутича, Житомира и Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныця: пригородные поезда".

Временно не будут курсировать:

  • №6851 Чернигов - Славутич

  • №6854 Славутич – Чернигов

  • №6853 Чернигов - Славутич

  • №6856 Славутич – Чернигов

  • №6002 Фастов-1 - Киев-Пасс. (Пригородный)

  • №6491 Фастов-1 - Житомир

  • №7034 Житомир - Киев-Пасс. (Пригородный)

  • №7037 Киев-Пасс. (Пригородный) – Житомир

  • №7030 Фастов-1 - Киев-Пасс. (Северная)

  • №7042 Фастов-1 - Киев-Пасс. (Пригородный)

  • №6540 Фастов-1 - Святошино

Относительно измененных маршрутов:

региональные поезда:

  • №892 Боярка - Славутич (вместо Фастов-Славутич)

  • №6801 Яготин – Киев, (Северный тупик) вместо Яготин – Киев-Волынский

  • №6008 Мотовиловка – Киев (Пригородный) вместо Фастов-1 – Киев (Пригородный)

пригородные поезда вместо станции Фастов-1:

Направиться к/со станции Мотовиловка:

  • №6001 Киев-Пасс. (Пригородный) - Мотовиловка

  • №6006 Мотовиловка - Киев-Пасс. (Пригородный)

  • №6007 Киев-Пасс. (Северная) - Мотовиловка

  • №6012 Мотовиловка - Киев-Пасс. (Пригородный)

К/со станции Фастов-2:

  • №6231 Мироновка - Фастов-2

  • №6234 Фастов-2 - Мироновка

  • До/со станции Кожанка:

  • №6202 Казатин - Кожанка

  • №6201 Кажанка - Казатин

  • №6204 Казатин - Кожанка

  • №6203 Кажанка - Казатин

Также временно не будут курсировать поезда в направлении Василькова:

  • №6042 Васильков-Центр - Киев-Пасс. (Пригородный)

  • №6041 Киев-Пасс. (Пригородный) - Васильков-Центр

  • №6046 Васильков-Центр - Киев-Пасс. (Пригородный)

Напомним, 5 декабря в Сети сообщалось, что поезд № 731 «Интерсити», следовавший из Киева в Запорожье, был якобы заминирован. Пассажиров поезда, проезжавшего через Днепр, заставили выйти из вагонов. В «Укрзализныце» подтвердили факт получения информации о минировании. Однако после осмотра специалистами взрывчатых веществ не обнаружено.

