РФ атаковала железную дорогу: ряд поездов отменили (список)

Поезд. / © Associated Press

Российская армия в очередной раз атаковала железнодорожную инфраструктуру в Фастове Киевской области, ввели изменения в движении пригородных поездов в течение 6 декабря. Ряд поездов не будет следовать своим привычным маршрутам. В частности, в направлении Славутича, Житомира и Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныця: пригородные поезда".

Временно не будут курсировать:

№6851 Чернигов - Славутич

№6854 Славутич – Чернигов

№6853 Чернигов - Славутич

№6856 Славутич – Чернигов

№6002 Фастов-1 - Киев-Пасс. (Пригородный)

№6491 Фастов-1 - Житомир

№7034 Житомир - Киев-Пасс. (Пригородный)

№7037 Киев-Пасс. (Пригородный) – Житомир

№7030 Фастов-1 - Киев-Пасс. (Северная)

№7042 Фастов-1 - Киев-Пасс. (Пригородный)

№6540 Фастов-1 - Святошино

Относительно измененных маршрутов:

региональные поезда:

№892 Боярка - Славутич (вместо Фастов-Славутич)

№6801 Яготин – Киев, (Северный тупик) вместо Яготин – Киев-Волынский

№6008 Мотовиловка – Киев (Пригородный) вместо Фастов-1 – Киев (Пригородный)

пригородные поезда вместо станции Фастов-1:

Направиться к/со станции Мотовиловка:

№6001 Киев-Пасс. (Пригородный) - Мотовиловка

№6006 Мотовиловка - Киев-Пасс. (Пригородный)

№6007 Киев-Пасс. (Северная) - Мотовиловка

№6012 Мотовиловка - Киев-Пасс. (Пригородный)

К/со станции Фастов-2:

№6231 Мироновка - Фастов-2

№6234 Фастов-2 - Мироновка

До/со станции Кожанка:

№6202 Казатин - Кожанка

№6201 Кажанка - Казатин

№6204 Казатин - Кожанка

№6203 Кажанка - Казатин

Также временно не будут курсировать поезда в направлении Василькова:

№6042 Васильков-Центр - Киев-Пасс. (Пригородный)

№6041 Киев-Пасс. (Пригородный) - Васильков-Центр

№6046 Васильков-Центр - Киев-Пасс. (Пригородный)

Напомним, 5 декабря в Сети сообщалось, что поезд № 731 «Интерсити», следовавший из Киева в Запорожье, был якобы заминирован. Пассажиров поезда, проезжавшего через Днепр, заставили выйти из вагонов. В «Укрзализныце» подтвердили факт получения информации о минировании. Однако после осмотра специалистами взрывчатых веществ не обнаружено.