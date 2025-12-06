- Дата публікації
РФ атакувала залізницю у кількох областях: низка потягів затримуються (список)
Російська армія вкотре атакувала залізничну інфраструктуру у Фастові Киїнської області запровадили зміни в русі приміських поїздів протягом 6 грудня. Низка поїздів не їхатиме за своїми звичними маршрутами. Зокрема, у напрямку Славутича, Житомира та Києва.
Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниця: приміські поїзди”.
Тимчасово не курсуватимуть:
№6851 Чернігів - Славутич
№6854 Славутич - Чернігів
№6853 Чернігів - Славутич
№6856 Славутич - Чернігів
№6002 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)
№6491 Фастів-1 - Житомир
№7034 Житомир - Київ-Пас. (Приміський)
№7037 Київ-Пас. (Приміський) - Житомир
№7030 Фастів-1 - Київ-Пас. (Північна)
№7042 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)
№6540 Фастів-1 - Святошин
Щодо змінених маршрутів:
регіональні поїзди:
№892 Боярка - Славутич (замість Фастів-Славутич)
№6801 Яготин - Київ, (Північна тупик) замість Яготин – Київ-Волинський
№6008 Мотовилівка - Київ (Приміський) замість Фастів-1 – Київ (Приміський)
приміські поїзди замість станції Фастів-1:
Прямуватимуть до/зі станції Мотовилівка:
№6001 Київ-Пас. (Приміський) - Мотовилівка
№6006 Мотовилівка - Київ-Пас. (Приміський)
№6007 Київ-Пас. (Північна) - Мотовилівка
№6012 Мотовилівка - Київ-Пас. (Приміський)
До/зі станції Фастів-2:
№6231 Миронівка - Фастів-2
№6234 Фастів-2 - Миронівка
До/зі станції Кожанка:
№6202 Козятин - Кожанка
№6201 Кожанка - Козятин
№6204 Козятин - Кожанка
№6203 Кожанка - Козятин
Також тимчасово не курсуватимуть поїзди в напрямку Василькова:
№6042 Васильків-Центр - Київ-Пас. (Приміський)
№6041 Київ-Пас. (Приміський) - Васильків-Центр
№6046 Васильків-Центр - Київ-Пас. (Приміський)
Нагадаємо, 5 грудня у Мережі повідомлялося, що потяг № 731 «Інтерсіті», який прямував з Києва до Запоріжжя, був нібито замінований. Пасажирів поїзду, який проїжджав через Дніпро, змусили вийти з вагонів. В «Укрзалізниці» підтвердили факт отримання інформації про мінування. Проте після огляду фахівцями вибухових речовин не виявлено.