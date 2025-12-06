РФ атакувала залізницю у кількох областях: низка потягів затримуються (список)

© Associated Press

Російська армія вкотре атакувала залізничну інфраструктуру у Фастові Киїнської області запровадили зміни в русі приміських поїздів протягом 6 грудня. Низка поїздів не їхатиме за своїми звичними маршрутами. Зокрема, у напрямку Славутича, Житомира та Києва.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниця: приміські поїзди”.

Тимчасово не курсуватимуть:

№6851 Чернігів - Славутич

№6854 Славутич - Чернігів

№6853 Чернігів - Славутич

№6856 Славутич - Чернігів

№6002 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)

№6491 Фастів-1 - Житомир

№7034 Житомир - Київ-Пас. (Приміський)

№7037 Київ-Пас. (Приміський) - Житомир

№7030 Фастів-1 - Київ-Пас. (Північна)

№7042 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)

№6540 Фастів-1 - Святошин

Щодо змінених маршрутів:

регіональні поїзди:

№892 Боярка - Славутич (замість Фастів-Славутич)

№6801 Яготин - Київ, (Північна тупик) замість Яготин – Київ-Волинський

№6008 Мотовилівка - Київ (Приміський) замість Фастів-1 – Київ (Приміський)

приміські поїзди замість станції Фастів-1:

Прямуватимуть до/зі станції Мотовилівка:

№6001 Київ-Пас. (Приміський) - Мотовилівка

№6006 Мотовилівка - Київ-Пас. (Приміський)

№6007 Київ-Пас. (Північна) - Мотовилівка

№6012 Мотовилівка - Київ-Пас. (Приміський)

До/зі станції Фастів-2:

№6231 Миронівка - Фастів-2

№6234 Фастів-2 - Миронівка

До/зі станції Кожанка:

№6202 Козятин - Кожанка

№6201 Кожанка - Козятин

№6204 Козятин - Кожанка

№6203 Кожанка - Козятин

Також тимчасово не курсуватимуть поїзди в напрямку Василькова:

№6042 Васильків-Центр - Київ-Пас. (Приміський)

№6041 Київ-Пас. (Приміський) - Васильків-Центр

№6046 Васильків-Центр - Київ-Пас. (Приміський)

Нагадаємо, 5 грудня у Мережі повідомлялося, що потяг № 731 «Інтерсіті», який прямував з Києва до Запоріжжя, був нібито замінований. Пасажирів поїзду, який проїжджав через Дніпро, змусили вийти з вагонів. В «Укрзалізниці» підтвердили факт отримання інформації про мінування. Проте після огляду фахівцями вибухових речовин не виявлено.