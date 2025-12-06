ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1474
Час на прочитання
2 хв

РФ атакувала залізницю у кількох областях: низка потягів затримуються (список)

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
РФ атакувала залізницю у кількох областях: низка потягів затримуються (список)

© Associated Press

Російська армія вкотре атакувала залізничну інфраструктуру у Фастові Киїнської області запровадили зміни в русі приміських поїздів протягом 6 грудня. Низка поїздів не їхатиме за своїми звичними маршрутами. Зокрема, у напрямку Славутича, Житомира та Києва.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниця: приміські поїзди”.

Тимчасово не курсуватимуть:

  • №6851 Чернігів - Славутич

  • №6854 Славутич - Чернігів

  • №6853 Чернігів - Славутич

  • №6856 Славутич - Чернігів

  • №6002 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)

  • №6491 Фастів-1 - Житомир

  • №7034 Житомир - Київ-Пас. (Приміський)

  • №7037 Київ-Пас. (Приміський) - Житомир

  • №7030 Фастів-1 - Київ-Пас. (Північна)

  • №7042 Фастів-1 - Київ-Пас. (Приміський)

  • №6540 Фастів-1 - Святошин

Щодо змінених маршрутів:

регіональні поїзди:

  • №892 Боярка - Славутич (замість Фастів-Славутич)

  • №6801 Яготин - Київ, (Північна тупик) замість Яготин – Київ-Волинський

  • №6008 Мотовилівка - Київ (Приміський) замість Фастів-1 – Київ (Приміський)

приміські поїзди замість станції Фастів-1:

Прямуватимуть до/зі станції Мотовилівка:

  • №6001 Київ-Пас. (Приміський) - Мотовилівка

  • №6006 Мотовилівка - Київ-Пас. (Приміський)

  • №6007 Київ-Пас. (Північна) - Мотовилівка

  • №6012 Мотовилівка - Київ-Пас. (Приміський)

До/зі станції Фастів-2:

  • №6231 Миронівка - Фастів-2

  • №6234 Фастів-2 - Миронівка

  • До/зі станції Кожанка:

  • №6202 Козятин - Кожанка

  • №6201 Кожанка - Козятин

  • №6204 Козятин - Кожанка

  • №6203 Кожанка - Козятин

Також тимчасово не курсуватимуть поїзди в напрямку Василькова:

  • №6042 Васильків-Центр - Київ-Пас. (Приміський)

  • №6041 Київ-Пас. (Приміський) - Васильків-Центр

  • №6046 Васильків-Центр - Київ-Пас. (Приміський)

Нагадаємо, 5 грудня у Мережі повідомлялося, що потяг № 731 «Інтерсіті», який прямував з Києва до Запоріжжя, був нібито замінований. Пасажирів поїзду, який проїжджав через Дніпро, змусили вийти з вагонів. В «Укрзалізниці» підтвердили факт отримання інформації про мінування. Проте після огляду фахівцями вибухових речовин не виявлено.

