Потяг / © uz.gov.ua

Реклама

Ввечері 5 грудня у мережі повідомлялося, що пасажирський потяг № 731 «Інтерсіті», що прямував із Києва до Запоріжжя, був нібито замінований. В «Укрзалізниці» пояснили ситуацію.

Про це повідомляє 24 канал.

В «Укрзалізниці» підтвердили факт отримання інформації про мінування. Та після огляду фахівцями вибухових речовин не виявили. За повідомленнями, пасажирів потягу, який проїжджав через Дніпро, змусили вийти з вагонів. Відповідні служби негайно оглянули поїзд. Наразі триває посадка пасажирів, і потяг готується продовжити рух за маршрутом.

Реклама

В «Укрзалізниці» зазначили, що повідомлень про мінування поїздів надходить дуже багато, і переважна більшість із них виявляються неправдивими.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає святковий «Чарівний Експрес» на паровозній тязі для дітей на честь Миколая. Рейси відбудуться 5–7 грудня у Києві та Львові, а основними пасажирами стануть діти з прифронтових регіонів та діти залізничників.

Раніше ми писали про те, що «Укрзалізниця» запускає нову програму «УЗ-3000», в рамках якої запропонує до мільйона безкоштовних місць.