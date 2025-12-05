Дрони біля літака Зеленського: в Ірландії розслідують інцидент під час візиту президента України

На шляху візиту Зеленського до Дубліну невідомі дрони наблизились до маршруту президентського літака / © Володимир Зеленський

Візит президента України до Ірландії супроводжувався напруженою ситуацією у повітряному просторі. Місцеві правоохоронці отримали офіційний запит від Сил оборони та розпочали розслідування появи групи безпілотників, які увійшли в зону, закриту для польотів. Інцидент викликав занепокоєння щодо здатності країни протидіяти подібним загрозам.

Про це пише ірландське видання The Journal.

Військові дрони на курсі президентського борту

Розслідуванням займається Спеціальний детективний підрозділ (SDU) — елітна структура, відповідальна за внутрішню безпеку держави та контртероризм. За даними журналістів, йдеться про чотири безпілотники військового зразка. Вони не лише порушили периметр безпеки, а й рухалися в напрямку траєкторії польоту літака Володимира Зеленського.

Наразі невідомо, хто саме керував апаратами і звідки їх запустили. Слідчі планують залучити до справи міжнародних партнерів, щоб з’ясувати походження дронів.

Реакція влади та «російський слід»

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін підтвердив факт інциденту та анонсував повний перегляд протоколів безпеки. Він зазначив, що подібна активність безпілотників останнім часом спостерігається по всій Європі.

«Багато з цього — це зондування і тестування, як ми підозрюємо. Варто сказати, що після початку війни в Україні спостерігається підвищена активність на фронті кібербезпеки, у морських питаннях та щодо дронів», — заявив Мартін.

На запитання журналістів, чи стоїть за цим Росія, прем’єр відповів обережно, зазначивши, що утримається від коментарів до завершення розслідування.

Цей випадок не є поодиноким. Схожі інциденти з безпілотниками останнім часом фіксували біля аеропортів Брюсселя, в Данії, а також над базою атомних субмарин у Франції.