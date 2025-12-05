Дроны у самолета Зеленского: в Ирландии расследуют инцидент во время визита президента Украины

На пути визита Зеленского в Дублин неизвестные дроны приблизились к маршруту президентского самолета / © Владимир Зеленский

Реклама

Визит президента Украины в Ирландию сопровождался напряженной ситуацией в воздушном пространстве. Местные правоохранители получили официальный запрос от Сил обороны и приступили к расследованию появления группы беспилотников , вошедших в зону, закрытую для полетов. Инцидент вызвал обеспокоенность способностью страны противодействовать подобным угрозам.

Об этом пишет ирландское издание The Journal.

Военные дроны на курсе президентского борта

Расследованием занимается Специальное детективное подразделение (SDU) – элитная структура, отвечающая за внутреннюю безопасность государства и контртерроризм. По данным журналистов, речь идет о четырех беспилотниках военного образца. Они не только нарушили периметр безопасности, но и двигались в направлении траектории полета самолета Владимира Зеленского.

Реклама

Пока неизвестно, кто именно управлял аппаратами и откуда их запустили. Следователи планируют привлечь к делу международных партнеров, чтобы выяснить происхождение дронов.

Реакция власти и «русский след»

Премьер-министр Ирландии Михаил Мартин подтвердил факт инцидента и анонсировал полный пересмотр протоколов безопасности. Он отметил, что подобная активность беспилотников в последнее время наблюдается по всей Европе.

«Многое из этого — это зондирование и тестирование, как мы подозреваем. Следует сказать, что после начала войны в Украине наблюдается повышенная активность на фронте кибербезопасности, в морских вопросах и в отношении дронов», — заявил Мартин.

На вопрос журналистов, стоит ли за этим Россия, премьер ответил осторожно, отметив, что воздержится от комментариев до завершения расследования.

Реклама

Этот случай не одинок. Подобные инциденты с беспилотниками в последнее время фиксировали у аэропортов Брюсселя, в Дании, а также над базой атомных субмарин во Франции.