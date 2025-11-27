Дроны над Европой: Каллас предупредила, к чему готовится РФ

Кая Каллас

Все чаще российские дроны нарушают воздушное пространство европейских стран.

Как Евросоюз планирует отвечать на такие провокации России, рассказала представитель ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.

«Россия была все время достаточно откровенной по отношению к своим целям. Их цель — завоевать Украину, а также переписать архитектуру безопасности Европы», — подчеркнула она.

Каллас убежден, что Европа не должна разрешить россиянам это сделать.

«Потому что, если легитимизировать изменение границ силой, то мы получим еще больше агрессии по всему миру. Не только в Европе, но и где-нибудь», — сказала евродипломатка.

