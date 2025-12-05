Новое бюджетное оружие против российских дронов: на украинских F-16 заметили ракеты APKWS II

Истребитель F-16 / © Lockheed Martin

Украинская боевая авиация усиливает свои возможности в противодействии массированным атакам дронов. На вооружении истребителей F-16, защищающих украинское небо, появились средства, позволяющие эффективно перехватывать вражеские БПЛА без использования дефицитных и дорогостоящих ракет класса «воздух-воздух».

Об этом пишет Defense Express.

«Дешево и сердито»: как это работает

Эксперты обратили внимание на фотографии украинских F-16, на которых можно увидеть блоки LAU-131. Они предназначены для запуска 70-мм неуправляемых авиационных ракет Hydra-70. Однако главная особенность заключается в использовании комплекта APKWS II, который превращает обычную ракету в высокоточное оружие с полуактивной лазерной наводкой.

Такая модернизация идеально подходит для охоты на медленные воздушные цели, например дроны-камикадзе типа «Шахед» или разведывательные «Герберы».

Главное преимущество этого оружия – его относительно низкая цена. Стоимость одной такой ракеты составляет около 30–31 тысяч долларов . Для сравнения: ракеты AIM-9 и AIM-120, обычно использующие истребители, стоят миллионы долларов. Так что новое вооружение позволяет существенно экономить ресурсы ПВО.

Технические нюансы и помощь партнеров

Один истребитель F-16 способен нести до 28 таких ракет , что превращает его в мощного «охотника за дронами».

Однако для использования APKWS II самолета необходим «глаз» — система лазерного целеуказания. На одном из фото в Сети был замечен подвесной контейнер, который специалисты идентифицировали как AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod. Именно этот блок отвечает за наведение ракеты на цель.

Контейнер AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod, установленный на F-16. Фото: из открытых источников

Аналитики предполагают, что эти контейнеры Украине передал кто-нибудь из европейских партнеров, ведь раньше считалось, что интеграция такого оружия на старые модели F-16 займет много времени. Операторами AN/AAQ-33 в Европе являются, в частности, Нидерланды, Бельгия, Норвегия и Польша.

Ранее эффективность ракет APKWS II против беспилотников уже была доказана в Украине, но при запуске с наземных установок, таких как мобильные комплексы VAMPIRE. Теперь эта разработка работает и в небе.

