Израиль создал идеальное оружие против "Шахедов" - получит ли его Украина

Израиль сделал ракеты AIM-9M более эффективными против дронов-камикадзе типа "Шахед", но засекретил все детали модификации - даже от США. Есть ли шанс, что такое оружие получит Украина?

AIM-9M

AIM-9M / © Defense Express

Израиль усовершенствовал головку самонаведения ракеты AIM-9M, что значительно повысило ее эффективность в борьбе с ударными дронами – такими, как иранские "Шахеды". Решение о модернизации было принято после массированной атаки Ирана в апреле 2024 года.

Об этом говорится в аналитическом отчете американского института Foreign Policy Research Institute (FPRI), который проанализировали журналисты The War Zone.

По данным FPRI, во время этой атаки ракеты AIM-9M показали худшие результаты по сравнению с более поздней версией AIM-9X, поэтому израильские военные оперативно внесли изменения в систему наведения. После чего их эффективность существенно возросла, но детали модификации остаются засекреченными. Неизвестно, идет ли речь об аппаратном обновлении, программном модуле или комплексном совершенствовании.

AIM-9M / © Defense Express

AIM-9M / © Defense Express

Учитывая, что Украина активно применяет AIM-9M для уничтожения воздушных целей, в том числе для перехвата российских "Шахедов", подобное обновление было бы чрезвычайно полезным и для наших защитников. Однако шансы получить эту технологию пока выглядят крайне скудными — Израиль пока не поделился ею даже со США, своим ключевым союзником.

Напомним, ракеты AIM-9M используются украинским ПВО преимущественно в наземных пусковых установках, что делает их одним из средств сдерживания российских ударных БПЛА. Израиль уже не впервые отказывается делиться чувствительными технологиями из Украины из-за сложных отношений с Россией и политики безопасности, направленной на защиту собственных интересов на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что французская компания Atreyd отправила в Украину новую систему противовоздушной обороны DWS-1, которую называют "стеной дронов". Она будет защищать не только от ударов российских Шахедов, а может сбивать даже КАБы.

