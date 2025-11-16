- Дата публикации
Израиль создал идеальное оружие против "Шахедов" - получит ли его Украина
Израиль сделал ракеты AIM-9M более эффективными против дронов-камикадзе типа "Шахед", но засекретил все детали модификации - даже от США. Есть ли шанс, что такое оружие получит Украина?
Израиль усовершенствовал головку самонаведения ракеты AIM-9M, что значительно повысило ее эффективность в борьбе с ударными дронами – такими, как иранские "Шахеды". Решение о модернизации было принято после массированной атаки Ирана в апреле 2024 года.
Об этом говорится в аналитическом отчете американского института Foreign Policy Research Institute (FPRI), который проанализировали журналисты The War Zone.
По данным FPRI, во время этой атаки ракеты AIM-9M показали худшие результаты по сравнению с более поздней версией AIM-9X, поэтому израильские военные оперативно внесли изменения в систему наведения. После чего их эффективность существенно возросла, но детали модификации остаются засекреченными. Неизвестно, идет ли речь об аппаратном обновлении, программном модуле или комплексном совершенствовании.
Учитывая, что Украина активно применяет AIM-9M для уничтожения воздушных целей, в том числе для перехвата российских "Шахедов", подобное обновление было бы чрезвычайно полезным и для наших защитников. Однако шансы получить эту технологию пока выглядят крайне скудными — Израиль пока не поделился ею даже со США, своим ключевым союзником.
Напомним, ракеты AIM-9M используются украинским ПВО преимущественно в наземных пусковых установках, что делает их одним из средств сдерживания российских ударных БПЛА. Израиль уже не впервые отказывается делиться чувствительными технологиями из Украины из-за сложных отношений с Россией и политики безопасности, направленной на защиту собственных интересов на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что французская компания Atreyd отправила в Украину новую систему противовоздушной обороны DWS-1, которую называют "стеной дронов". Она будет защищать не только от ударов российских Шахедов, а может сбивать даже КАБы.