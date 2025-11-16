ТСН в социальных сетях

Украина
52
1 мин

Удар дронов по Изюму — вся громада осталась без света

Из-за вражеского удара беспилотников Изюм полностью обесточен.

Вера Хмельницкая
Изюм без света

Вся территория Изюмской городской территориальной громады 16 ноября вечером осталась без электроснабжения в результате атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщил официальный канал изюмской городской военной администрации Изюмского района Харьковской области.

«Изюм в Харьковской области под атакой беспилотников: вся территория громады осталась без света. Свет исчез на всей территории общины», — говорится в сообщении администрации.

Власти призвали жителей сохранять спокойствие на фоне оперативной ситуации.

«Свет исчез на всей территории общины. Сохраняем спокойствие. Взрывы продолжаются! Будьте в безопасности!» — призывает власть.

В настоящее время детали повреждений объектов энергетической инфраструктуры и сроков восстановления электроснабжения не сообщаются.

Напомним, в ДТЭК опубликовали информацию об отключении света на воскресенье, 17 ноября.

52
