- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 1 мин
Удар дронов по Изюму — вся громада осталась без света
Из-за вражеского удара беспилотников Изюм полностью обесточен.
Вся территория Изюмской городской территориальной громады 16 ноября вечером осталась без электроснабжения в результате атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщил официальный канал изюмской городской военной администрации Изюмского района Харьковской области.
«Изюм в Харьковской области под атакой беспилотников: вся территория громады осталась без света. Свет исчез на всей территории общины», — говорится в сообщении администрации.
Власти призвали жителей сохранять спокойствие на фоне оперативной ситуации.
«Свет исчез на всей территории общины. Сохраняем спокойствие. Взрывы продолжаются! Будьте в безопасности!» — призывает власть.
В настоящее время детали повреждений объектов энергетической инфраструктуры и сроков восстановления электроснабжения не сообщаются.
Напомним, в ДТЭК опубликовали информацию об отключении света на воскресенье, 17 ноября.