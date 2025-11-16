- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 65
- Час на прочитання
- 1 хв
Удар дронів по Ізюму — уся громада залишилася без світла
Через ворожий удар безпілотників Ізюм повністю знеструмлено.
Вся територія Ізюмської міської територіальної громади 16 листопада ввечері залишилася без електропостачання внаслідок атаки ворожих безпілотних літальних апаратів.
Про це повідомив офіційний канал Ізюмської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області.
«Ізюм на Харківщині під атакою безпілотників: уся територія громади залишилася без світла. Світло зникло на всій території громади,» — йдеться в повідомленні адміністрації.
Влада закликала мешканців зберігати спокій на тлі оперативної ситуації.
«Світло зникло на всій території громади. Зберігаємо спокій. Вибухи продовжуються! Будьте в безпеці! , — закликає влада.
Наразі деталі щодо пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури та термінів відновлення електропостачання не повідомляються.
Нагадаємо, в ДТЕК опублікували інформацію про відключення світла на неділю, 17 листопада.