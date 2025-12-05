ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
466
Время на прочтение
1 мин

Российские беспилотники двигаются вглубь Украины: какая траектория движения

Военные и власти призывают граждан немедленно перейти к укрытиям и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Шахеды

Шахеды / © t.me/SJTF_Odesa

В ночь на 6 декабря 2025 года Россия начала очередную массированную атаку с применением ударных беспилотников.

Об этом сообщили в ВС Украины.

Враждебные БпЛА движутся по сложной траектории, охватывая центральные, восточные и северные регионы страны.

Основное начальное движение групп ударных БпЛА фиксируется на западе и юге Сумской области. Оттуда беспилотники разделились, направляясь сразу на три ключевых направления:

  • Черниговщина

  • Полтавщина

  • Харьковщина

Эта тактика направлена на рассредоточение внимания ПВО и нанесение ударов по инфраструктуре нескольких областей одновременно.

Часть беспилотников взяла курс на Черкасщину и Киевщину. Другая группа двигается в центральной части Полтавщины в южном направлении.

БпЛА направляются в направлении Чернигова. А также фиксируется движение в сторону населенных пунктов Славутич, Репки, Варва и Ладан.

Напомним, за минувшие сутки траты российских оккупантов в войне против Украины продолжают стремительно расти. По состоянию на 5 декабря они достигли 1178610 человек. За сутки ВСУ ликвидировали 1240 захватчиков.

Дата публикации
Количество просмотров
466
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie