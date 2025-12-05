- Дата публикации
Категория
- Война
Российские беспилотники двигаются вглубь Украины: какая траектория движения
Военные и власти призывают граждан немедленно перейти к укрытиям и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
В ночь на 6 декабря 2025 года Россия начала очередную массированную атаку с применением ударных беспилотников.
Об этом сообщили в ВС Украины.
Враждебные БпЛА движутся по сложной траектории, охватывая центральные, восточные и северные регионы страны.
Основное начальное движение групп ударных БпЛА фиксируется на западе и юге Сумской области. Оттуда беспилотники разделились, направляясь сразу на три ключевых направления:
Черниговщина
Полтавщина
Харьковщина
Эта тактика направлена на рассредоточение внимания ПВО и нанесение ударов по инфраструктуре нескольких областей одновременно.
Часть беспилотников взяла курс на Черкасщину и Киевщину. Другая группа двигается в центральной части Полтавщины в южном направлении.
БпЛА направляются в направлении Чернигова. А также фиксируется движение в сторону населенных пунктов Славутич, Репки, Варва и Ладан.
Напомним, за минувшие сутки траты российских оккупантов в войне против Украины продолжают стремительно расти. По состоянию на 5 декабря они достигли 1178610 человек. За сутки ВСУ ликвидировали 1240 захватчиков.