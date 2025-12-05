Российские беспилотники двигаются вглубь Украины: какая траектория движения

Шахеды / © t.me/SJTF_Odesa

Реклама

В ночь на 6 декабря 2025 года Россия начала очередную массированную атаку с применением ударных беспилотников.

Об этом сообщили в ВС Украины.

Враждебные БпЛА движутся по сложной траектории, охватывая центральные, восточные и северные регионы страны.

Реклама

Основное начальное движение групп ударных БпЛА фиксируется на западе и юге Сумской области. Оттуда беспилотники разделились, направляясь сразу на три ключевых направления:

Черниговщина

Полтавщина

Харьковщина

Эта тактика направлена на рассредоточение внимания ПВО и нанесение ударов по инфраструктуре нескольких областей одновременно.

Часть беспилотников взяла курс на Черкасщину и Киевщину. Другая группа двигается в центральной части Полтавщины в южном направлении.

БпЛА направляются в направлении Чернигова. А также фиксируется движение в сторону населенных пунктов Славутич, Репки, Варва и Ладан.

Реклама

Напомним, за минувшие сутки траты российских оккупантов в войне против Украины продолжают стремительно расти. По состоянию на 5 декабря они достигли 1178610 человек. За сутки ВСУ ликвидировали 1240 захватчиков.