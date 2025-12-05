Расстреляли пленных и заминировали тела: в суде всплыли новые детали военного преступления россиян

Оккупанты / © sprotyv.mod.gov.ua

В Шевченковском районном суде Киева 5 декабря состоялось заседание по резонансному делу российского военного Владимира Иванова, обвиняемого в расстреле двух украинских военнопленных. Во время допроса свидетельница раскрыла новые шокирующие детали, свидетельствующие о крайней жестокости врага: тела погибших бойцов были заминированы.

Об этом сообщает «Следствие.Инфо».

Как погибли защитники

Владимир Иванов (позывной «Ярый») из 40-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ вместе с тремя другими военными («Белый», «Бум» и «Лебедь») по приказу командира «Рязань» 9 января 2025 года расстрелял двух украинских военнопленных из 241-й. Кондратюка и Виктора Ляпоту. Расстрел произошел в лесу юго-восточнее села Гуево Курской области.

Владимир Иванов / © Слідство.Інфо

Допрошенный свидетель, украинский военнослужащий, снаряжавший погибших на последнюю задачу, сообщил, что россияне ждали военных в засаде не менее 8 часов.

Ключевым моментом судебного заседания стало свидетельство об обращении врага с телами погибших. Свидетель рассказал, что позднее обнаружившие тела бойцы Сил специальных операций (ССО) столкнулись с препятствием.

«После того, как произошло убийство или засада диверсионной группы, была отработка наших „ССОвцев“. И они обнаружили, что тела были заминированы », - отметил военнослужащий.

По его словам, из-за этого эвакуация тел погибших была невозможной . Бойцы ССО были вынуждены заменять подходы к ответным телам, и уже на следующий день, 10 января, там состоялся бой.

Обвинение квалифицирует действия Иванова как умышленное убийство, совершенное группой лиц во время войны. Ему грозит пожизненное заключение. Родственники погибших подали гражданский иск и требуют 100 миллионов гривен компенсации от России и обвиняемого.

Напомним, западнее села Зеленый Гай Запорожской области россияне расстреляли пять украинских военных.

Российские войска взяли украинских военных в плен в посадке, разместили их в один ряд, а после проведения допроса расстреляли их.