- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 47
- Час на прочитання
- 2 хв
Розстріляли полонених та замінували тіла: у суді спливли нові деталі воєнного злочину росіян
Окупант був узятий в полон ССО у січні 2025 року.
У Шевченківському районному суді Києва 5 грудня відбулося засідання у резонансній справі російського військового Володимира Іванова, якого звинувачують у розстрілі двох українських військовополонених. Під час допиту свідок розкрив нові шокувальні деталі, які свідчать про крайню жорстокість ворога: тіла загиблих бійців були заміновані.
Про це повідомляє «Слідство.Інфо».
Як загинули захисники
Володимир Іванов (позивний «Ярий») з 40-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ разом з трьома іншими військовими («Білий», «Бум» та «Лебідь») за наказом командира «Рязань» 9 січня 2025 року розстріляв двох українських військовополонених з 241-ї окремої бригади тероборони ЗСУ — Івана Кондратюка та Віктора Ляпоту. Розстріл стався у лісі на південний схід від села Гуєво Курської області.
Допитаний свідок, український військовослужбовець, який споряджав загиблих на останнє завдання, повідомив, що росіяни чекали на військових у засідці не менше 8 годин.
Ключовим моментом судового засідання стало свідчення про поводження ворога з тілами загиблих. Свідок розповів, що бійці Сил спеціальних операцій (ССО), які пізніше виявили тіла, зіткнулися з перешкодою.
«Після того, як сталося вбивство, або засідка диверсійної групи, було відпрацювання наших „ССОвців“. І вони виявили, що тіла були заміновані,» — зазначив військовослужбовець.
За його словами, через це евакуація тіл загиблих була неможливою. Бійці ССО були змушені замінувати підходи до тіл у відповідь, і вже наступного дня, 10 січня, там відбувся бій.
Обвинувачення кваліфікує дії Іванова як умисне вбивство, скоєне групою осіб під час війни. Йому загрожує довічне ув’язнення. Родичі загиблих подали цивільний позов і вимагають 100 мільйонів гривень компенсації від Росії та обвинуваченого.
Нагадаємо, західніше села Зелений Гай Запорізької області росіяни розстріляли п’ятьох українських військових.
Російські війська взяли українських військових у полон у посадці, розмістили їх в один ряд, а після проведення допиту, розстріляли їх.