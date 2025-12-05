Яка реальна кількість окупантів воює проти України: Сирський озвучив шокувальні цифри

Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Вздовж українського фронту протяжністю понад 1200 км Росія стягнула близько 710 тисяч військових.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив в інтерв’ю для Sky News.

За словами Сирського, Росія розгорнула найбільше угруповання військ за час повномасштабної агресії. Їхня присутність розтягнута вздовж усієї лінії фронту — від півночі до півдня.

Головком зазначає, що нині армія Росія намагається просуватися одразу на багатьох напрямках, створюючи постійний тиск на оборону України.

Сирський наголосив, що попри чисельність особового складу, російські війська зазнають значних втрат.

За його оцінкою, щодня ліквідовують або виводять з бою до 1000–1100 окупантів, і більшість із них — безповоротні.

Нагадаємо, Сирський також попередив про серйозні ризики, які Росія становить не лише для України, а й для усього європейського простору. Він наголосив, що країни Європи мають бути готові до потенційного розширення війни та повинні завчасно забезпечити обороноздатність своїх армій і населення.