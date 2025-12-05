ЗСУ перегнали росіян у дронах, але є проблема: Сирський розкрив цифри

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Бойові дії в Україні дедалі частіше називають «війною дронів», і статистика з передової це підтверджує. Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів про поточне співвідношення сил у технічному оснащенні армій України та Росії. За його словами, в компоненті безпілотних систем Україні вдалося досягти рівноваги з окупантами, а подекуди й випередити їх.

Про це генерал розповів в інтерв’ю британському телеканалу Sky News.

Тисячі дронів щодня

Сирський навів вражальні цифри інтенсивності застосування БпЛА. Російські окупанти щодня випускають по українських позиціях величезну кількість «пташок»:

від 4000 до 5000 дронів-камікадзе (ударних БпЛА);

від 1500 до 2000 дронів, що скидають боєприпаси («бомберів»).

Проте українська відповідь є не менш потужною.

«Щодо дронів, то тут приблизний паритет. Наразі ми застосовуємо трохи більше FPV-дронів, ніж росіяни», — наголосив Головком.

Тобто Сили оборони відповідають ворогу таким самим, а іноді й більшим обсягом ударів з повітря.

Артилерія втрачає домінування

Водночас у «класичній» війні перевага досі на боці Москви. Сирський визнав, що збройні сили РФ все ще мають удвічі більший обсяг артилерійських боєприпасів, ніж Україна.

Однак ефективність ворожих гармат знижується саме через насиченість фронту безпілотниками. Летальність і дальність дронів ускладнюють роботу артилерії, змушують її ховатися або працювати менш прицільно.

Генерал акцентував на зміні тактики ведення бою: зараз 60% усіх ударів по ворогу завдаються саме дронами, а не ствольною артилерією чи ракетами.

Нагадаємо, поки світ обговорює гіпотетичні мирні угоди, реальність на фронті між Росією та Україною невпинно трансформується. Окупанти змінили тактику дронової війни і тепер озброюються важкими дронами та інтелектуальними перехоплювачами проти FPV ЗСУ.