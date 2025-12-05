ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
2 хв

Як за 34 роки змінились ЗСУ: від ядерного роззброєння та "голодних років" до робокомплексів

ТСН показав фільм про 34 роки ЗСУ — від «голодних років» до технологізації та війну з РФ.

Автор публікації
Наталія Нагорна
20 фактів про ЗСУ

20 фактів про ЗСУ / © ТСН

Завтра, 6 грудня, наше військо відзначатиме свій 34-й день народження. До цієї дати кореспондентка ТСН Наталія Нагорна підготувала спеціальний фільм, у якому зібрала 20 ключових, позитивних та негативних, фактів про еволюцію Збройних сил України від незалежності до сьогодні.

Фільм дивіться за посиланням: ТОП 20 ПОДІЙ, ЯКІ ЗМІНИЛИ АРМІЮ УКРАЇНИ ЗА 34 РОКИ! Ексклюзив ТСН до Дня ЗСУ

Фільм охоплює хронологічні, політичні та технологічні аспекти становлення української армії:

  1. ПОЧАТОК РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ. Перші роки війни: як журналісти та військовослужбовці побачили початок збройного вторгнення у 2014 році.

  2. ПОЧАТОК ШИРОКОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ. Переломний момент 2022 року: як змінилися ЗСУ та суспільство.

  3. КОМАНДУВАННЯ ВІЙСЬКАМИ. Трансформація системи управління та прийняття рішень у Збройних силах.

  4. ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ВІЙСЬКА. Впровадження інновацій в армії.

  5. ЯДЕРНЕ РОЗЗБРОЄННЯ. Історичний факт та наслідки відмови України від ядерного потенціалу.

  6. ВОЛОНТЕРИ. Ключова роль волонтерства у забезпеченні армії.

  7. СПЕЦКОНТИНГЕНТ У ВІЙСЬКУ — як воюють засуджені в армії.

  8. СПІЛЬНІ НАВЧАННЯ З НАТО — що нам дали спільні навчання.

  9. НАЗЕМНІ РОБОТИЗОВАНІ КОМПЛЕКСИ — поштовх до швидкої роботизації.

  10. ІНШІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ НОВОБРАНЦІВ — зміна підходів у навчанні військових.

  11. ЖІНКИ НА БОЙОВИХ ПОСАДАХ — як жінки воюють на рівні з чоловіками.

  12. ФОРТЕЦІ ВІЙНИ — як героїзм оборонців Донецького аеропорту вразив всіх.

  13. МЕДИЦИНА ВІЙНИ — про кардинальну трансформацію медичного забезпечення на фронті.

  14. НОВА ПАМ’ЯТЬ — вшанування полеглих: як сьогодні проводжають бійців «на щиті».

  15. КАПЕЛАНИ У ВІЙСЬКУ — як вони впливають на військових на фронті.

  16. «ГОЛОДНІ РОКИ» — спогади про погане забезпечення армії.

  17. ОЧІ В НЕБІ — як в Україні розвивали дрони.

  18. МИРОТВОРЦІ — участь українців в іноземних місіях.

  19. АРМІЯ ДОБРОВОЛЬЦІВ — як зароджувалося військо добровольців у 2014 році.

  20. ІСТОРИЧНА СИМВОЛІКА — символіка українського війська.

Фільм дивіться за посиланням: ТОП 20 ПОДІЙ, ЯКІ ЗМІНИЛИ АРМІЮ УКРАЇНИ ЗА 34 РОКИ! Ексклюзив ТСН до Дня ЗСУ

Дата публікації
Кількість переглядів
143
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie