Як за 34 роки змінились ЗСУ: від ядерного роззброєння та "голодних років" до робокомплексів

Завтра, 6 грудня, наше військо відзначатиме свій 34-й день народження. До цієї дати кореспондентка ТСН Наталія Нагорна підготувала спеціальний фільм, у якому зібрала 20 ключових, позитивних та негативних, фактів про еволюцію Збройних сил України від незалежності до сьогодні.

Фільм дивіться за посиланням: ТОП 20 ПОДІЙ, ЯКІ ЗМІНИЛИ АРМІЮ УКРАЇНИ ЗА 34 РОКИ! Ексклюзив ТСН до Дня ЗСУ

Фільм охоплює хронологічні, політичні та технологічні аспекти становлення української армії:

ПОЧАТОК РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ. Перші роки війни: як журналісти та військовослужбовці побачили початок збройного вторгнення у 2014 році. ПОЧАТОК ШИРОКОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ. Переломний момент 2022 року: як змінилися ЗСУ та суспільство. КОМАНДУВАННЯ ВІЙСЬКАМИ. Трансформація системи управління та прийняття рішень у Збройних силах. ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ВІЙСЬКА. Впровадження інновацій в армії. ЯДЕРНЕ РОЗЗБРОЄННЯ. Історичний факт та наслідки відмови України від ядерного потенціалу. ВОЛОНТЕРИ. Ключова роль волонтерства у забезпеченні армії. СПЕЦКОНТИНГЕНТ У ВІЙСЬКУ — як воюють засуджені в армії. СПІЛЬНІ НАВЧАННЯ З НАТО — що нам дали спільні навчання. НАЗЕМНІ РОБОТИЗОВАНІ КОМПЛЕКСИ — поштовх до швидкої роботизації. ІНШІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ НОВОБРАНЦІВ — зміна підходів у навчанні військових. ЖІНКИ НА БОЙОВИХ ПОСАДАХ — як жінки воюють на рівні з чоловіками. ФОРТЕЦІ ВІЙНИ — як героїзм оборонців Донецького аеропорту вразив всіх. МЕДИЦИНА ВІЙНИ — про кардинальну трансформацію медичного забезпечення на фронті. НОВА ПАМ’ЯТЬ — вшанування полеглих: як сьогодні проводжають бійців «на щиті». КАПЕЛАНИ У ВІЙСЬКУ — як вони впливають на військових на фронті. «ГОЛОДНІ РОКИ» — спогади про погане забезпечення армії. ОЧІ В НЕБІ — як в Україні розвивали дрони. МИРОТВОРЦІ — участь українців в іноземних місіях. АРМІЯ ДОБРОВОЛЬЦІВ — як зароджувалося військо добровольців у 2014 році. ІСТОРИЧНА СИМВОЛІКА — символіка українського війська.

