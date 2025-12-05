- Дата публікації
Як за 34 роки змінились ЗСУ: від ядерного роззброєння та "голодних років" до робокомплексів
ТСН показав фільм про 34 роки ЗСУ — від «голодних років» до технологізації та війну з РФ.
Завтра, 6 грудня, наше військо відзначатиме свій 34-й день народження. До цієї дати кореспондентка ТСН Наталія Нагорна підготувала спеціальний фільм, у якому зібрала 20 ключових, позитивних та негативних, фактів про еволюцію Збройних сил України від незалежності до сьогодні.
Фільм дивіться за посиланням: ТОП 20 ПОДІЙ, ЯКІ ЗМІНИЛИ АРМІЮ УКРАЇНИ ЗА 34 РОКИ! Ексклюзив ТСН до Дня ЗСУ
Фільм охоплює хронологічні, політичні та технологічні аспекти становлення української армії:
ПОЧАТОК РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ. Перші роки війни: як журналісти та військовослужбовці побачили початок збройного вторгнення у 2014 році.
ПОЧАТОК ШИРОКОМАСШТАБНОЇ ВІЙНИ. Переломний момент 2022 року: як змінилися ЗСУ та суспільство.
КОМАНДУВАННЯ ВІЙСЬКАМИ. Трансформація системи управління та прийняття рішень у Збройних силах.
ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ВІЙСЬКА. Впровадження інновацій в армії.
ЯДЕРНЕ РОЗЗБРОЄННЯ. Історичний факт та наслідки відмови України від ядерного потенціалу.
ВОЛОНТЕРИ. Ключова роль волонтерства у забезпеченні армії.
СПЕЦКОНТИНГЕНТ У ВІЙСЬКУ — як воюють засуджені в армії.
СПІЛЬНІ НАВЧАННЯ З НАТО — що нам дали спільні навчання.
НАЗЕМНІ РОБОТИЗОВАНІ КОМПЛЕКСИ — поштовх до швидкої роботизації.
ІНШІ ПРИНЦИПИ НАВЧАННЯ НОВОБРАНЦІВ — зміна підходів у навчанні військових.
ЖІНКИ НА БОЙОВИХ ПОСАДАХ — як жінки воюють на рівні з чоловіками.
ФОРТЕЦІ ВІЙНИ — як героїзм оборонців Донецького аеропорту вразив всіх.
МЕДИЦИНА ВІЙНИ — про кардинальну трансформацію медичного забезпечення на фронті.
НОВА ПАМ’ЯТЬ — вшанування полеглих: як сьогодні проводжають бійців «на щиті».
КАПЕЛАНИ У ВІЙСЬКУ — як вони впливають на військових на фронті.
«ГОЛОДНІ РОКИ» — спогади про погане забезпечення армії.
ОЧІ В НЕБІ — як в Україні розвивали дрони.
МИРОТВОРЦІ — участь українців в іноземних місіях.
АРМІЯ ДОБРОВОЛЬЦІВ — як зароджувалося військо добровольців у 2014 році.
ІСТОРИЧНА СИМВОЛІКА — символіка українського війська.
