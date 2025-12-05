- Дата публікації
Відключення світла 6 грудня: актуальні графіки для Києва та всіх областей
ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на cуботу, 6 грудня, для столиці та всіх регіонів України.
В усіх регіонах Україні у суботу, 6 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.
Графік відключення світла в Києві
Графік відключення світла в Київській області
Графік відключення світла в Миколаївській області
Графік відключення світла на Миколаївщині 6 грудня:
1.1 — 00:00 — 00:30; 13:00 — 16:30; 23:30 — 00:00;
1.2 — 09:30 — 13:00;
2.1 — 13:00 — 16:30; 20:00 — 22:30;
2.2 — 09:30 — 13:00;
3.1 — 09:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;
3.2 — 13:00 — 16:30;
4.1 – 08:30 — 09:30; 16:30 — 20:00;
4.2 — 06:00 — 09:30; 16:30 — 20:00;
5.1 — 16:30 — 20:00;
5.2 — 06:30 — 09:30; 13:00 — 16:30;
6.1 — 09:30 — 13:00; 16:30 — 20:00;
6.2 — 08:30 — 09:30; 20:00 — 23:30.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Графік відключення світла у Запорізькій області 6 грудня:
1.1: 05:30 — 10:30
1.2: 15:00 — 20:00
2.1: 10:30 — 15:30
2.2: 10:30 — 15:30
3.1: 06:30 — 11:00, 15:00 — 20:00
3.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 19:30
4.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 23:30
4.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 23:30
5.1: 15:00 — 20:00
5.2: 08:30 — 11:30, 15:00 — 20:00
6.1: 19:30 — 24:00
6.2: 13:30 — 15:30, 19:30 — 22:30
Графік відключення світла в Полтавській області
Графік відключення світла в Харківській області
Графік відключення світла на Харківщині 6 грудня:
1.1: 07:00-10:30; 17:30-21:00
1.2: 07:00-10:30; 17:30-21:00
2.1: 07:00-10:30; 17:30-21:00
2.2: 09:00-10:30; 14:00-21:00
3.1: 10:30-14:00; 21:00-23:00
3.2: 10:30-14:00; 21:00-24:00
4.1: 10:30-14:00; 17:30-19:00; 21:00-22:00
4.2: 10:30-14:00; 21:00-23:00
5.1: 14:00-17:30
5.2: 14:00-17:30
6.1: 06:00-07:00; 14:00-17:30
6.2: 06:00-07:00; 14:00-17:30
Графік відключення світла в Сумській області
Графік відключення світла в Черкаській області
Графік відключення світла на Черкащині 6 грудня:
1.1: 06:00 — 09:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 22:00
1.2: 07:00 — 09:00, 13:00 — 15:00, 21:00 — 23:00
2.1: 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00
2.2: 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00
3.1: 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00
3.2: 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00
4.1: 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00
4.2: 11:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
5.1: 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00
5.2: 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00
6.1: 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00
6.2: 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00
Графік відключення світла у Волинській області
Графік відключення світла в Тернопільській області
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Графік відключення світла у Львівській області
Графік відключення світла в Рівненській області
Графік відключення світла на Рівненщині 6 грудня:
1.1: світло є
1.2: 11:00 — 14:00
2.1: 08:00 — 11:00
2.2: 08:00 — 11:00
3.1: світло є
3.2: 14:00 — 17:00
4.1: 14:00 — 17:00
4.2: 15:00 — 19:00
5.1: світло є
5.2: 17:00 — 21:00
6.1: світло є
6.2: 11:00 — 14:00
Нагадаємо, в «Укренерго» анонсували скорочення часу відключень «після Миколая». За словами голови правління компанії Віталія Зайченка, темпи відновлення енергетики досить швидкі, «але є різні влучання».