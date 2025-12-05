ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1107
Час на прочитання
2 хв

Відключення світла 6 грудня: актуальні графіки для Києва та всіх областей

ДТЕК анонсував графіки погодинних відключень світла на cуботу, 6 грудня, для столиці та всіх регіонів України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні в суботу, 6 грудня / © ТСН.ua

В усіх регіонах Україні у суботу, 6 грудня діятимуть графіки погодинних відключень світла. Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Про це повідомляють регіональні обленерго та ДТЕК.

Графік відключення світла в Києві

Графік відключення світла у столиці 6 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла у столиці 6 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла у столиці 6 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла у столиці 6 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Київській області

Графік відключення світла на Київщині 6 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 6 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 6 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 6 грудня / © ДТЕК

Графік відключення світла в Миколаївській області

Графік відключення світла на Миколаївщині 6 грудня:

1.1 — 00:00 — 00:30; 13:00 — 16:30; 23:30 — 00:00;

1.2 — 09:30 — 13:00;

2.1 — 13:00 — 16:30; 20:00 — 22:30;

2.2 — 09:30 — 13:00;

3.1 — 09:30 — 13:00; 20:00 — 23:30;

3.2 — 13:00 — 16:30;

4.1 – 08:30 — 09:30; 16:30 — 20:00;

4.2 — 06:00 — 09:30; 16:30 — 20:00;

5.1 — 16:30 — 20:00;

5.2 — 06:30 — 09:30; 13:00 — 16:30;

6.1 — 09:30 — 13:00; 16:30 — 20:00;

6.2 — 08:30 — 09:30; 20:00 — 23:30.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Графік відключення світла у Запорізькій області 6 грудня:

1.1: 05:30 — 10:30

1.2: 15:00 — 20:00

2.1: 10:30 — 15:30

2.2: 10:30 — 15:30

3.1: 06:30 — 11:00, 15:00 — 20:00

3.2: 06:00 — 11:00, 15:00 — 19:30

4.1: 10:30 — 15:30, 19:30 — 23:30

4.2: 10:30 — 15:30, 19:30 — 23:30

5.1: 15:00 — 20:00

5.2: 08:30 — 11:30, 15:00 — 20:00

6.1: 19:30 — 24:00

6.2: 13:30 — 15:30, 19:30 — 22:30

Графік відключення світла в Полтавській області

Графік відключення світла на Полтавщині 6 грудня

Графік відключення світла на Полтавщині 6 грудня

Графік відключення світла в Харківській області

Графік відключення світла на Харківщині 6 грудня:

1.1: 07:00-10:30; 17:30-21:00

1.2: 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.1: 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.2: 09:00-10:30; 14:00-21:00

3.1: 10:30-14:00; 21:00-23:00

3.2: 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.1: 10:30-14:00; 17:30-19:00; 21:00-22:00

4.2: 10:30-14:00; 21:00-23:00

5.1: 14:00-17:30

5.2: 14:00-17:30

6.1: 06:00-07:00; 14:00-17:30

6.2: 06:00-07:00; 14:00-17:30

Графік відключення світла в Сумській області

Графік відключення світла на Сумщині 6 грудня

Графік відключення світла на Сумщині 6 грудня

Графік відключення світла в Черкаській області

Графік відключення світла на Черкащині 6 грудня:

1.1: 06:00 — 09:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 22:00

1.2: 07:00 — 09:00, 13:00 — 15:00, 21:00 — 23:00

2.1: 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00

2.2: 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00

3.1: 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00

3.2: 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

4.1: 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00

4.2: 11:00 — 13:00, 17:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

5.1: 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00

5.2: 11:00 — 13:00, 17:00 — 19:00

6.1: 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00

6.2: 13:00 — 15:00, 19:00 — 21:00

Графік відключення світла у Волинській області

Графік відключення світла на Волині 6 грудня

Графік відключення світла на Волині 6 грудня

Графік відключення світла на Волині 6 грудня

Графік відключення світла на Волині 6 грудня

Графік відключення світла в Тернопільській області

Графік відключення світла на Тернопільщині 6 грудня

Графік відключення світла на Тернопільщині 6 грудня

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Графік відключення світла на Прикарпатті 6 грудня

Графік відключення світла на Прикарпатті 6 грудня

Графік відключення світла у Львівській області

Графік відключення світла на Львівщині 6 грудня

Графік відключення світла на Львівщині 6 грудня

Графік відключення світла в Рівненській області

Графік відключення світла на Рівненщині 6 грудня:

1.1: світло є

1.2: 11:00 — 14:00

2.1: 08:00 — 11:00

2.2: 08:00 — 11:00

3.1: світло є

3.2: 14:00 — 17:00

4.1: 14:00 — 17:00

4.2: 15:00 — 19:00

5.1: світло є

5.2: 17:00 — 21:00

6.1: світло є

6.2: 11:00 — 14:00

Нагадаємо, в «Укренерго» анонсували скорочення часу відключень «після Миколая». За словами голови правління компанії Віталія Зайченка, темпи відновлення енергетики досить швидкі, «але є різні влучання».

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
1107
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie