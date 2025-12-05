Ворог на Сумщині зазнав поразки: деталі операції ЗСУ

ЗСУ / © СБУ

На північно-слобожанському напрямку російські диверсійні групи намагаються перетнути державний кордон та просунутися в бік позицій Сил оборони. Українські дрони та десантники оперативно виявляють і знищують такі спроби.

Про це повідомив офіцер 80-ї десантно-штурмової Галицької бригади Петро Гайдащук в ефірі телемарафону.

За його словами, противник зазвичай діє невеликими групами, у темний час доби та під прикриттям туману, сподіваючись уникнути уваги дронів. Проте українські сили швидко виявляють окупантів і ліквідовують їх ще на підходах.

Напередодні українські військові знищили групу з 15 російських штурмовиків, які перетнули кордон, пересуваючись квадроциклами та багі.

Спершу ЗСУ ліквідували транспортні засоби, а вже після цього — піхоту ворога.

Подібні спроби російських груп проникнути у лісисту місцевість відбуваються регулярно. Українські десантники не дають окупантам накопичувати сили та просуватися вглиб території, забезпечуючи безпеку на кордоні.

Нагадаємо, Росія щомісяця мобілізує близько 35 тисяч громадян, тоді як Україна знищує приблизно 16 тисяч російських військових. Щоб зупинити просування окупаційних сил, Україні потрібно майже подвоїти втрати Росії до 30–32 тисяч щомісяця.

Волонтерка та керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська наголошує, що цього можна досягти завдяки технологічній війні, роботизованим системам та дистанційному управлінню дронами, що мінімізує присутність людей на фронті.