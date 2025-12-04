- Дата публікації
Окупанти просунулися на двох ключових напрямках: як змінилася ситуація на фронті
Ситуація на фронті залишається дуже складною — росіяни просуваються.
Російські загарбники мають просування на фронті.
Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
«Ворог просунувся в районах Вовчанська (Харківська область) та Ямполя (Донецька область). Уточнено лінію зіткнення в Балагані», — йдеться у повідомленні експертів.
Раніше повідомлялося, що окупанти просунулись у Донецькій та Запорізькій областях. У Покровському районі ворог захопив село Козацьке.
Напередодні росіяни заявили про нібито повне захоплення Куп’янська. Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що заяви окупантів не відповідають дійсності.
«Безумовно, точаться складні бої в самому Покровську та на інших напрямках. Наприклад, більше успіху у наших хлопців на Куп’янському напрямку. Хоча Росія каже, що захопила Куп’янськ, а ми, якщо чесно, майже всіх росіян вичистили з цього міста», — запевнив Зеленський.