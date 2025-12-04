Вже без Міндіча: учасники "Кварталу 95" створили нову компанію

«Квартал» / © 1+1

Учасники студії «Квартал 95» зареєстрували нову компанію ТОВ «Квартал ЮА», серед засновників якої вже немає бізнесмена Тимура Міндіча, фігуранта розслідування про корупцію. Нова компанія вироблятиме увесь майбутній контент студії.

Про це свідчать дані YouControl.

За даними ресурсу, компанію «Квартал ЮА» було зареєстровано 11 листопада 2025 року, а її директором, як і в попередньому ТОВ, є Ірина Пікалова.

До складу засновників входять: Сергій Шефір (54,5%), Ірина Пікалова (10,5%), Сергій Казанін (7%), Євген Кошовий (7%), Юрій Крапов (7%), Роман Маров (7%) та Олександр Пікалов (7%).

«До складу її засновників входять люди, які створювали „Квартал 95“ від самого початку. Тімур Міндіч не має жодного стосунку до ТОВ «Квартал ЮА». Наш новий контент буде вироблено саме цією новою компанією», — повідомили у «Кварталі» в коментарі виданню «Детектор медіа».

Нагадаємо, у листопаді студія «Квартал 95» оприлюднила офіційну заяву, щоб відмежуватися від скандальних подій навколо Міндіча. Компанія наголосила, що ці події жодним чином не пов’язані з її роботою, контентом чи командою, оскільки співвласник має лише юридичний зв’язок і не бере участі в операційній діяльності та не впливає на рішення. Студія запевнила, що продовжує працювати в Україні, створювати проєкти та підтримувати Сили оборони.

Додамо, що Міндіч є одним із трьох співзасновників ТОВ «Квартал 95» і володіє 50% компанії. НАБУ підозрює бізнесмена у скоєнні таких злочинів: створення та керівництво злочинною організацією; відмивання коштів в особливо великих розмірах, отриманих незаконним шляхом; незаконний вплив на членів уряду з метою ухвалення неправомірних рішень.