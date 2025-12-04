Уже без Миндича: участники "Квартала 95" создали новую компанию

«Квартал»

Реклама

Участники студии «Квартал 95» зарегистрировали новую компанию ООО «Квартал ЮА», среди учредителей которой уже нет бизнесмена Тимура Миндича, фигуранта расследования о коррупции. Новая компания будет производить весь будущий контент студии.

Об этом свидетельствуют данные YouControl.

По данным ресурса, компания «Квартал ЮА» была зарегистрирована 11 ноября 2025 года, а ее директором, как и в предыдущем ООО, является Ирина Пикалова.

Реклама

В состав учредителей входят: Сергей Шефир (54,5%), Ирина Пикалова (10,5%), Сергей Казанин (7%), Евгений Кошевой (7%), Юрий Крапов (7%), Роман Маров (7%) и Александр Пикалов (7%).

«В состав ее учредителей входят люди, которые создавали „Квартал 95“ с самого начала. Тимур Миндич не имеет никакого отношения к ООО «Квартал ЮА». Наш новый контент будет произведен именно этой новой компанией», — сообщили в «Квартале» в комментарии изданию «Детектор медиа».

Напомним, в ноябре студия «Квартал 95» обнародовала официальное заявление, чтобы отмежеваться от скандальных событий вокруг Миндича. Компания отметила, что эти события никак не связаны с ее работой, контентом или командой, поскольку совладелец имеет только юридическую связь, не участвует в операционной деятельности и не влияет на решения. Студия заверила, что продолжает работать в Украине, создавать проекты и поддерживать Силы обороны.

Добавим, что Миндич является одним из трех соучредителей ООО «Квартал 95» и владеет 50% компании. НАБУ подозревает бизнесмена в совершении таких преступлений: создание и руководство преступной организацией; отмывание средств в особо крупных размерах, полученных незаконным путем; незаконное влияние на членов правительства с целью принятия неправомерных решений.