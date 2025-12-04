- Дата публикации
Уже без Миндича: участники "Квартала 95" создали новую компанию
Директором «Квартал ЮА» является Ирина Пикалова, а самая большая доля в компании принадлежит Сергею Шефиру.
Участники студии «Квартал 95» зарегистрировали новую компанию ООО «Квартал ЮА», среди учредителей которой уже нет бизнесмена Тимура Миндича, фигуранта расследования о коррупции. Новая компания будет производить весь будущий контент студии.
Об этом свидетельствуют данные YouControl.
По данным ресурса, компания «Квартал ЮА» была зарегистрирована 11 ноября 2025 года, а ее директором, как и в предыдущем ООО, является Ирина Пикалова.
В состав учредителей входят: Сергей Шефир (54,5%), Ирина Пикалова (10,5%), Сергей Казанин (7%), Евгений Кошевой (7%), Юрий Крапов (7%), Роман Маров (7%) и Александр Пикалов (7%).
«В состав ее учредителей входят люди, которые создавали „Квартал 95“ с самого начала. Тимур Миндич не имеет никакого отношения к ООО «Квартал ЮА». Наш новый контент будет произведен именно этой новой компанией», — сообщили в «Квартале» в комментарии изданию «Детектор медиа».
Напомним, в ноябре студия «Квартал 95» обнародовала официальное заявление, чтобы отмежеваться от скандальных событий вокруг Миндича. Компания отметила, что эти события никак не связаны с ее работой, контентом или командой, поскольку совладелец имеет только юридическую связь, не участвует в операционной деятельности и не влияет на решения. Студия заверила, что продолжает работать в Украине, создавать проекты и поддерживать Силы обороны.
Добавим, что Миндич является одним из трех соучредителей ООО «Квартал 95» и владеет 50% компании. НАБУ подозревает бизнесмена в совершении таких преступлений: создание и руководство преступной организацией; отмывание средств в особо крупных размерах, полученных незаконным путем; незаконное влияние на членов правительства с целью принятия неправомерных решений.