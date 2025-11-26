- Дата публикации
Умеров дал показания НАБУ по делу о "бек-офисе" Миндича - СМИ
Прессслужба отметила, что разговор был конструктивным, а Умеров ответил на все вопросы следствия.
Секретарь СНБО Рустем Умеров был допрошен детективами Национального антикоррупционного бюро в качестве свидетеля в уголовном производстве, касающемся деятельности бизнесмена Тимура Миндича и возможного вмешательства в работу государственных органов.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-служба секретаря Совета нацбезопасности.
В ведомстве подтвердили, что Умеров прибыл в НАБУ 25 ноября и предоставил следователям все необходимые объяснения.
"Рустем Умеров был вызван в НАБУ в статусе свидетеля для дачи показаний в уголовном производстве, открытом по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля. Разговор был конструктивным. Рустем Умеров ответил на все вопросы следствия в рамках процессуального законодательства", - отметили в пресс-службе.
Детали о содержании показаний или дальнейших процессуальных шагов в ведомстве не раскрывают.
Ранее сообщалось, что в так называемом "бекофисе" бизнесмена Тимура Миндича обнаружили 527 справок с закрытыми персональными данными о детективах НАБУ, журналистах, политиках, чиновниках и силовиках.