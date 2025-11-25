"Мы же не сериал снимали": почему НАБУ прекратило публикацию новых "пленок Миндича"

В НАБУ объяснили, почему нет новых записей по «делу Миндича» и другим / © ТСН

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) не обнародует новые аудиозаписи по делу «Мидас», поскольку они еще проходят проверку.

Об этом на заседании комитета Верховной Рады по антикоррупционной политике заявил директор НАБУ Семен Кривонос.

Глава НАБУ прокомментировал слухи, действительно ли его подчиненные остановили публикацию «пленок Миндича» якобы из-за геополитической ситуации.

По его словам, НАБУ публикует только записи, которые подтверждают уже задокументированные эпизоды преступной деятельности.

«Мы ведь не сериал снимали. Публикуем только ту часть информации, которая подтверждает зафиксированные, задокументированные эпизоды преступной деятельности», — сказал дириктор НАБУ.

Он заверил, что «нет никакого давления или препятствий» на публикацию новых записей, и независимость НАБУ неизменна. Кривонос также признал, что давление на НАБУ есть, но оно «привычное» и не влияет на ход следствия.

Напомним, что 10 ноября работники НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, бывшего министра энергетики, а затем еще действующего министра юстиции Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». Впоследствии стало известно, что Миндич покинул Украину за несколько часов до этого.

Пограничники заверили, что Миндича выпустили за границу на законном основании — у него трое несовершеннолетних детей.

Также сообщалось, что в так называемом «бек-офисе» бизнесмена Тимура Миндича обнаружили 527 справок с закрытыми персональными данными о детективах НАБУ, журналистах, политиках, чиновниках и силовиках.