Повітря в літаках і лікарнях виявилося однаково забрудненим: вчені здивували деталями

Мікробики

У повітрі в літаках і лікарнях виявили приблизно однаковий склад мікробів, у якому переважали нешкідливі бактерії зі шкіри людей і довкілля. Разом із цим дослідники виявили високий вміст генів стійкості до антибіотиків навіть без самих збудників хвороб, які з цими антибіотиками могли контактувати. Це свідчить про поширеність стійкості до антибіотиків у довкіллі, яка передається навіть між нешкідливими бактеріями.

Дослідження опублікували в журналі Microbiome.

Як вивчали забрудненість повітря

Дослідження розпочали у січні 2022 року, протягом пандемії ковіду, коли люди були стурбованими якістю повітря в замкнутих просторах, таких як літаки. Тому спершу науковці планували зібрати зразки бактерій із повітряних фільтрів HEPA на борту, однак заміна цих фільтрів коштовна та технологічно складна процедура. Тож натомість дослідники попросили пасажирів рейсів усередині США та між країнами носити маски, а потім відправляти їм на аналіз у герметичному пакуванні. Окремо науковці зібрали маски від медичних працівників.

Дослідники аналізували зразки з зовнішньої поверхні масок, яка контактувала з повітрям у приміщеннях і літаках, а не внутрішньої, на якій збиралися бактерії з дихальної системи самих учасників.

Попри страх людей перед патогенами, основним джерелом бактерій у повітрі виявилися самі люди. Проте науковці наголошують, що це не означає, що немає потреби носити маски. Вони можуть значно зменшити ризик зараження хворобами, що можуть передаватися через кашель або чхання, а на додачу дослідники радять не забувати про миття рук, адже контактний шлях передачі хвороб особливо поширений у людних місцях, таких як аеропорти чи лікарні.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що електронні сигарети (вейпи) можуть бути у 3000 разів більше забруднені бактеріями та грибками, ніж сидіння середньостатистичного унітазу у громадському туалеті. Лабораторні експерименти показали, що тепле та вологе середовище мундштука швидко стає ідеальним місцем для розмноження мікроорганізмів, якщо пристрій не чистити регулярно.