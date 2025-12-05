Як сучасні стандарти впливають на дівчат-підлітків / © Credits

У сучасному світі технологій та соцмереж дівчата ростуть під постійним прицілом стандартів краси. Кожен день ми чуємо коментарі про власну зовнішність: хтось скаржиться на прищ, який ніхто інший навіть не помічає, інша порівнює себе з блогеркою в Instagram, яка демонструє ідеальний макіяж, але водночас говорить про «любов до себе». Ця суперечлива реальність створює ефект нескінченного тиску: бути впевненою, красивою та водночас не мати жодної «дефектної» риски. Про це розповіло видання SheKnows.

Соцмережі — нові журнали

Якщо раніше еталони краси були на сторінках глянцевих журналів, то сьогодні вони живуть у наших телефонах. Instagram, TikTok, YouTube диктують не лише, який вигляд мати, а й як одягатися, фарбувати волосся, робити макіяж. І стандарти постійно змінюються: тренд сьогодні — хайлайтери та тіні, завтра — мінімалістичний догляд та природний вигляд. Тому важко встигати за «модою», а ще складніше — не відчувати водночас фінансового тиску, адже не всі можуть дозволити собі купувати брендову косметику та трендовий одяг, але «бути в темі» потрібно.

Дрібні недоліки стають глобальною проблемою

Раніше ідеал мав простий вигляд: висока, струнка, світле волосся, блакитні очі. Сьогодні ж суспільство приділяє увагу навіть дрібним деталям, наприклад, чи не занадто ви худі, чи не занадто пишні, чи не надто яскравий макіяж. Але й не можна показувати прищі чи темні кола під очима. Ідеал сучасної краси — це постійна гонитва за «ідеальною недосконалістю».

Страх перед зморшками

Інший тренд, який турбує батьків і психологів, це те, що маленькі дівчатка вже з 8 років хочуть, а хтось вже й купує дорогу косметику та засоби догляду за шкірою, бо боїться «перших зморшок» або темних кіл під очима. Та чи справді це проблема? На думку експертів і психологів, зморшки та сонячні пігментні плями — це природні ознаки життя, радості та часу, проведеного на сонці, а не дефекти, які треба коригувати.

Краса — не про досконалість, а про реальність

Тиск бути красивою «за правилами» виснажує. Підлітки намагаються балансувати між самовпевненістю та відповідністю постійно змінним стандартам. Суспільство нав’язує, що нормальні людські риси — це «недоліки», тоді як насправді вони можуть бути унікальними та красивими. Справжня краса — у природності, у реальності та у тому, щоб приймати себе.

Якщо ми перестанемо маркувати нормальні риси як «погані», можливо, дівчата нарешті відчують свободу жити без постійного судження. Бо справжня краса — це не ідеальність, а щирість і життя, яке ми проживаємо на повну.