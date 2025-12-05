ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Діти
Кількість переглядів
315
Час на прочитання
2 хв

Як сучасні стандарти впливають на дівчат-підлітків

Сьогоднішні підлітки ростуть у світі, де стандарти краси живуть не лише на сторінках глянцевих журналів, а й в Instagram, TikTok та YouTube. Щодня ми бачимо відео блогерів з ідеальним макіяжем і приголомшливим доглядом за шкірою, але водночас чуємо меседж «бути впевненими у собі». Тож маємо конфлікт між реальністю та очікуваннями.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Як сучасні стандарти впливають на дівчат-підлітків

Як сучасні стандарти впливають на дівчат-підлітків / © Credits

У сучасному світі технологій та соцмереж дівчата ростуть під постійним прицілом стандартів краси. Кожен день ми чуємо коментарі про власну зовнішність: хтось скаржиться на прищ, який ніхто інший навіть не помічає, інша порівнює себе з блогеркою в Instagram, яка демонструє ідеальний макіяж, але водночас говорить про «любов до себе». Ця суперечлива реальність створює ефект нескінченного тиску: бути впевненою, красивою та водночас не мати жодної «дефектної» риски. Про це розповіло видання SheKnows.

Соцмережі — нові журнали

Якщо раніше еталони краси були на сторінках глянцевих журналів, то сьогодні вони живуть у наших телефонах. Instagram, TikTok, YouTube диктують не лише, який вигляд мати, а й як одягатися, фарбувати волосся, робити макіяж. І стандарти постійно змінюються: тренд сьогодні — хайлайтери та тіні, завтра — мінімалістичний догляд та природний вигляд. Тому важко встигати за «модою», а ще складніше — не відчувати водночас фінансового тиску, адже не всі можуть дозволити собі купувати брендову косметику та трендовий одяг, але «бути в темі» потрібно.

Дрібні недоліки стають глобальною проблемою

Раніше ідеал мав простий вигляд: висока, струнка, світле волосся, блакитні очі. Сьогодні ж суспільство приділяє увагу навіть дрібним деталям, наприклад, чи не занадто ви худі, чи не занадто пишні, чи не надто яскравий макіяж. Але й не можна показувати прищі чи темні кола під очима. Ідеал сучасної краси — це постійна гонитва за «ідеальною недосконалістю».

Страх перед зморшками

Інший тренд, який турбує батьків і психологів, це те, що маленькі дівчатка вже з 8 років хочуть, а хтось вже й купує дорогу косметику та засоби догляду за шкірою, бо боїться «перших зморшок» або темних кіл під очима. Та чи справді це проблема? На думку експертів і психологів, зморшки та сонячні пігментні плями — це природні ознаки життя, радості та часу, проведеного на сонці, а не дефекти, які треба коригувати.

Краса — не про досконалість, а про реальність

Тиск бути красивою «за правилами» виснажує. Підлітки намагаються балансувати між самовпевненістю та відповідністю постійно змінним стандартам. Суспільство нав’язує, що нормальні людські риси — це «недоліки», тоді як насправді вони можуть бути унікальними та красивими. Справжня краса — у природності, у реальності та у тому, щоб приймати себе.

Якщо ми перестанемо маркувати нормальні риси як «погані», можливо, дівчата нарешті відчують свободу жити без постійного судження. Бо справжня краса — це не ідеальність, а щирість і життя, яке ми проживаємо на повну.

Дата публікації
Кількість переглядів
315
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie