День ЗСУ 2025 року: теплі слова, щирі листівки та серцева подяка нашим воїнам
День Збройних Сил України — важливе свято для кожного українця, яке щороку святкують 6 грудня від 1993 року. У цей день вся країна шанує своїх захисників, дякує їм за мужність, силу та відданість, які щодня оберігають мир і свободу України.
З нагоди Дня ЗСУ ТСН.ua підготував для вас велику добірку привітань, щирих побажань і слів подяки героям, які стоять на захисті нашої держави від російських окупантів. Привітання на День Збройних Сил України зібрані у віршах, прозі та яскравих листівках.
Не пропустіть можливості висловити свою вдячність: надішліть слова підтримки, теплі побажання та щирі вітання тим, хто захищає нашу землю.
Привітання з Днем ЗСУ
Вітаю зі святом мужності та відваги! Дякую за вашу незламність, силу та відданість, які щодня оберігають нашу країну. Нехай у ваших серцях завжди буде мир і впевненість у завтрашньому дні.
Ви — наш щит, ви — наша сила,
Відвага в серцях палає.
З Днем ЗСУ ми вас вітаєм,
Миру й щастя всім бажаємо!
Щиро вітаю з Днем Збройних Сил України! Бажаю здоров’я, сили та витримки, а також тепла і підтримки близьких. Ви — наші справжні герої, і ми безмежно вдячні за вашу службу.
Сміливі герої України,
Дякуємо вам за мир і світ!
Хай оберігає вас доля,
Щастя й спокій у кожен дім нехай іде!
З Днем ЗСУ! Нехай ваша мужність завжди супроводжується впевненістю, а відвага й рішучість приносять мир та спокій нашим домівкам. Дякуємо за вашу самовідданість і героїзм.
Від серця щирого вітаю,
З Днем ЗСУ вас обіймаю.
Хай сила й відвага не покидають,
І мир у кожен дім приходить, сяє!
Вітаю наших захисників зі святом! Бажаю, щоб кожен ваш день був сповнений гордістю за службу, силою для нових звершень і радістю від підтримки рідних та близьких.
Мужність ваша — приклад для всіх,
Відвага ваша — незламний крик.
Зі святом вас вітаємо щиро,
Миру й добра у серця вам ллється рікою!
Зі святом мужності та честі! Дякую за вашу відданість і силу, які оберігають нашу Україну. Нехай у серцях завжди панує надія, а життя буде сповнене теплом, миром і вдячністю оточуючих.
Вітання щирі нашим героям,
Хай сила ваша не має меж.
З Днем ЗСУ! Хай доля буде ласкава,
І мир в серцях панує навік!