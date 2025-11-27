Армія США вивчає досвід України в умовах війни дронів

Евакуація поранених ЗСУ / Ілюстративне фото / © Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

Медична служба армії США переглядає свою доктрину та вивчає досвід України та реалії великомасштабних бойових операцій, у яких масово застосовуються дрони та високоточна далекобійна зброя. Американські бойові медики намагаються зрозуміти, як покращити якість допомоги солдатам в умовах сучасної війни.

Про це розповів досвідчений бойовий медик армії США Закарі Гілмер у статті для сайту BreakingDefense.

Дрони та зростання летальності

Війна в Україні стала найяскравішим прикладом повномасштабного збройного конфлікту останніх десятиліть. Найочевидніші зміни, що впливають на військову медицину, — це поява дронів. Малі квадрокоптери та FPV-дрони діють як точкова зброя та завдають поранень, які частіше призводять до смерті, ніж традиційна артилерія. Це призвело до значного зростання летальності: за даними Інституту вивчення війни (ISW), на деяких ділянках фронту співвідношення загиблих до поранених сягає 1:1,3.

Довга евакуація та медсестринські навички

Масове використання дронів та далекобійний вогонь ускладнили логістику та збільшили час евакуації поранених. Небезпека ураження медичних транспортних засобів та вузлів постачання вимагає від медиків працювати з важчими пораненнями в умовах обмежених ресурсів. У результаті українські медики змушені освоювати навички тривалого медсестринського догляду в польових умовах, зокрема середньострокове лікування інфекцій та управління болем, поки не вдасться здійснити безпечну евакуацію.

Кінець вертолітної медевакуації

Військовий конфлікт в Україні підкреслив, що в умовах сучасної війни з високою щільністю ППО використання медичних вертольотів, які раніше були основним засобом евакуації в армії США, стає надзвичайно небезпечним. З цієї причини вертольоти вимушено базуються на великій відстані від передової, що скорочує їхній бойовий радіус.

«Як наслідок, необхідним уроком для американських медиків є повторне освоєння великомасштабної наземної евакуації, а також здатність лікувати поранених солдатів протягом більш тривалого часу до евакуації,» — зазначає Закарі Гілмер.

Рішення: розширення ролі медика та роботизація

Далекобійний вогонь по медичних вузлах і логістиці змушує до децентралізації та розосередження медичних центрів. Це вимагає розширення ролі рядового медика. Вони повинні бути готові до виконання завдань, які зазвичай покладаються лише на кваліфікованіших фахівців: дрібні хірургічні втручання, лабораторні дослідження та активне використання телемедицини.

Технології також пропонують і позитивні рішення: малі логістичні дрони можуть доставляти критичні медикаменти на передову, а безпілотні наземні роботи вже успішно використовуються українськими військовими для евакуації поранених, що є ключовим напрямком для розвитку медичної служби армії США у майбутніх конфліктах.

Нагадаємо, армія США вивчає досвід «Сталевого фронту» Ахметова зі створення підземних шпіталів для ЗСУ. Спеціалізований армійський підрозділ з аналізу та поширення бойового досвіду рекомендував Медичному командуванню перейняти унікальну українську модель будівництва шпиталів під землею.