Літак Зеленського переслідували загадкові дрони: в ОП прокоментували

Володимир Зеленський / © Associated Press

Поява неопізнаних дронів, які рухалися в напрямку траєкторії приземлення літака Володимира Зеленського в Дубліні, не вплинула на перебіг візиту президента України до Ірландії.

Про це заявили в Офісі президента, передає «Інтерфакс-Україна».

«За безпеку відповідає сторона, що приймає. За їхніми даними, дійсно були такі дрони, але це не вплинуло на візит і не змусило щось змінювати у візиті», — сказав журналістам радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин.

Нагадаємо, під час візиту президента Володимира Зеленського до Ірландії до його літака наблизилися чотири безпілотники «військового типу», повідомляє ірландський портал The Journal.

За інформацією журналістів, літак Зеленського приземлився в Ірландії із невеликим випередженням графіка. Безпілотники порушили безпольотну зону над аеропортом і досягли місця, де очікувалося проходження літака, рівно в момент його прильоту.

Дрони помітили, зокрема, палубні спостерігачі, які працювали на судні. Вони розповіли, що БпЛА світилися на тлі нічного неба. Військові не збивали їх, оскільки на борту корабля не було відповідного озброєння.