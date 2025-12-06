Церковне свято 7 грудня / © Pixabay

Завтра, 7 грудня, в православному календарі день пам’яті святого святителі Амвросія, єпископа Медіолянського. Амвросій народився приблизно 340 року у Тревері (сучасний Трір, Німеччина), у римській родині, яка належала до сенаторського стану. Його батько, Амвросій-старший, був римським чиновником і мав значний вплив при імператорському дворі. Матір Амвросія, Свята Момма, теж відома як побожна жінка.

Молодий Амвросій отримав гарну освіту в римській традиції: вивчав риторику, право та літературу. Завдяки цьому він володів майстерністю слова, яка пізніше зробила його знаменитим проповідником.

До того як стати єпископом, Амвросій працював державним службовцем. Він був претором (високий урядовий пост) у Медіолані, де займався адміністративними справами і правом. Його авторитет і справедливість у судових справах викликали повагу серед народу.

374 року, після смерті попереднього єпископа Медіолана, народ буквально вимагав обрання Амвросія на цю посаду, хоча він ще не був хрещений і навіть не мав священицького сану. Легенда каже, що під час дебатів між аріанами та прихильниками православної віри Амвросій успішно виступив у захист ортодоксального християнства, здобувши підтримку більшості. Народ вигукнув: “Амвросій має бути нашим єпископом!”

Незабаром після обрання Амвросій був хрещений, висвячений на священика і миттєво — на єпископа Медіолана. Це сталося 374 року.

Амвросій рішуче виступав проти аріанської єресі, яка заперечувала божественність Христа. Він відстоював догмат про рівність у Святій Трійці і сприяв утвердженню православної віри у Північній Італії. Він активно взаємодіяв із римськими імператорами. Найвідомішим випадком було протистояння з імператором Феодосієм I 390 року після різанини в Тразімені. Амвросій наклав на імператора духовну каральну санкцію — заборону на участь у літургії, доки він не покаявся. Цей епізод став символом морального авторитету Церкви над владою.

Амвросій помер 397 року в Медіолані. Він був похований у соборі, який нині носить його ім’я — Базиліка Святого Амвросія.

Прикмети 7 грудня

Народні прикмети 7 грудня / © pexels.com

Якщо 7 грудня морозно та сніжно — зима буде суворою і сніжною.

Північний вітер 7 грудня — буде холодна зима.

Ведмідь, який в цей час виходить із барлогу віщує теплу зиму.

Що завтра не можна робити

За народними повір’ями, цього дня не слід надмірно радіти чи, навпаки, впадати в глибокий сум — і те, й інше нібито приносить сорок днів невдач. Крім того, існує прикмета, що незаміжнім дівчатам не варто мити голову: вважають, що це може приректи на самотність протягом усього року.

Що можна робити завтра

Святий Амвросій Медіоланський шанується як покровитель учителів, проповідників і співаків церковних хорів. У православ’ї до нього звертаються з молитвами у різних життєвих та побутових справах. Оскільки Амвросій вважався цілителем, віряни просять його допомоги для зцілення хворих, особливо дітей.