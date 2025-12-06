Церковный праздник 7 декабря / © Pixabay

Завтра, 7 декабря, в православном календаре день памяти святого святителя Амвросия, епископа Медиолянского. Амвросий родился примерно в 340 году в Тревере (современный Трир, Германия), в римской семье, принадлежавшей к сенаторскому сословию. Его отец, Амвросий-старший, был римским чиновником и оказал значительное влияние при императорском дворе. Мать Амвросия, Святая Момма, тоже известна как набожная женщина.

Молодой Амвросий получил хорошее образование в римской традиции: изучал риторику, право и литературу. Благодаря этому он владел мастерством слова, которое позже сделало его знаменитым проповедником.

Прежде чем стать епископом, Амвросий работал государственным служащим. Он являлся претором (высокий правительственный пост) в Медиолане, где занимался административными делами и правом. Его авторитет и справедливость по судебным делам вызвали уважение среди народа.

В 374 году после смерти предыдущего епископа Медиолана народ буквально требовал избрания Амвросия на эту должность, хотя он еще не был крещен и даже не имел священнического сана. Легенда говорит, что во время дебатов между арианами и сторонниками православной веры Амвросий успешно выступил в защиту ортодоксального христианства, получив поддержку большинства. Народ воскликнул: “Амвросий должен быть нашим епископом!”

Вскоре после избрания Амвросий был крещен, рукоположен в священники и мгновенно — в епископа Медиолана. Это произошло в 374 году.

Амвросий решительно выступал против арианской ереси, отрицавшей божественность Христа. Он отстаивал догмат о равенстве в Святой Троице и способствовал утверждению православной веры в Северной Италии. Он активно взаимодействовал с римскими императорами. Самым известным случаем было противостояние с Феодосийским императором I в 390 году после резни в Тразимене. Амвросий наложил на императора духовную карательную санкцию — запрет на участие в литургии, пока он не раскаялся. Этот эпизод стал символом нравственного авторитета Церкви над властью.

Амвросий умер в 397 году в Медиолане. Он был похоронен в соборе, ныне носящем его имя — Базилика Святого Амвросия.

Приметы 7 декабря

Народные приметы 7 декабря / © pexels.com

Если 7 декабря морозно и снежно, зима будет суровой и снежной.

Северный ветер 7 декабря будет холодная зима.

Медведь, который в это время выходит из берлоги, предвещает тёплую зиму.

Что завтра нельзя делать

По народным поверьям, в этот день не следует чрезмерно радоваться или, наоборот, впадать в глубокую грусть — и то и другое якобы приносит сорок дней неудач. Кроме того, существует примета, что незамужним девушкам не стоит мыть голову: считают, что это может обречь на одиночество в течение всего года.

Что можно делать завтра

Святой Амвросий Медиоланский почитается как покровитель учителей, проповедников и певцов церковных хоров. В православии к нему обращаются с молитвами по разным жизненным и бытовым делам. Поскольку Амвросий считался целителем, верующие просят его помощи для исцеления больных, особенно детей.