Саркофаг над ЧАЕС втратив основні функції після удару росіян: заява МАГАТЕ

Захисна арка над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС більше не виконує своїх основних функцій. Новий саркофаг було пошкоджено під час російського удару в лютому цього року.

Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

Зауважимо, що саркофаг являє собою масивну сталеву конструкцію, збудовану для запобігання викиду радіоактивних речовин із реактора, зруйнованого під час аварії 1986 року.

У результаті проведеної оцінки місія МАГАТЕ з'ясувала, що:

саркофаг "втратив свої основні функції безпеки", включно зі здатністю ізоляції;

опорні конструкції та системи моніторингу не зазнали постійних пошкоджень.

«На даху провели обмежений тимчасовий ремонт, але своєчасне та комплексне відновлення залишається важливим для запобігання подальшій деградації та гарантування довгострокової ядерної безпеки», — заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

МАГАТЕ рекомендувало продовжити відновлення і посилення захисних конструкцій саркофага: впровадити контроль вологості, оновити програму моніторингу корозії і модернізувати автоматичну систему спостереження за станом укриття, побудованого над реактором після аварії.

Як повідомлялося, 1 жовтня ЧАЕС опинилася у блекауті через російський обстріл Славутича. Це спричинило критичні стрибки напруги в мережі. Внаслідок цього без електропостачання залишився новий безпечний конфайнмент — ключовий об’єкт, відомий як «Арка», який ізолює зруйнований четвертий енергоблок ЧАЕС.

Нагадаємо, 14 лютого 2025-го армія РФ вдарила дроном по саркофагу зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС. Укриття було фактично пробито. Але радіаційний фон після атаки залишався в нормі.