ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
1 хв

У картатому пальті та зручних підборах: 70-річна мама принцеси Кейт прийшла на різдвяний концерт

Вона традиційно з’явилася на цього заході, щоб підтримати свою доньку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Керол Міддлтон

Керол Міддлтон / © Getty Images

У Лондоні в знаменитому Вестмінстерському абатстві 5 грудня відбувся щорічний різдвяний концерт принцеси Уельської «Разом на Різдво». Тема цьогорічного заходу — «Кохання у всіх його проявах».

Традиційно серед гостей з’явилися мама Кетрін та тато — 70-річна Керол Міддлтон та 76-річний Майкл Міддлтон. Того дня на вулиці йшов дощ, тому пара ховалася разом під однією парасолькою.

Керол та Майкл Міддлтони / © Getty Images

Керол та Майкл Міддлтони / © Getty Images

Керол обрала синю сукню вище колін та елегантне пальто від бренду The House of Bruar виконане із картатої тканини, яка поєднувала зелений та синій кольори. Також жінка доповнила образ синіми туфлями на широких підборах, одягла кілька прикрас від Van Cleef & Arpels.

Керол Міддлтон / © Getty Images

Керол Міддлтон / © Getty Images

Її образ перегукувався із тим у що була одягнена Кейт та її діти. Родина Уельських приїхала на концерт у теж у синьо-зелених відтінках.

Сім’я принца та принцеси Уельських / © Associated Press

Сім’я принца та принцеси Уельських / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
150
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie