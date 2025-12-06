У картатому пальті та зручних підборах: 70-річна мама принцеси Кейт прийшла на різдвяний концерт

Керол Міддлтон / © Getty Images

Реклама

У Лондоні в знаменитому Вестмінстерському абатстві 5 грудня відбувся щорічний різдвяний концерт принцеси Уельської «Разом на Різдво». Тема цьогорічного заходу — «Кохання у всіх його проявах».

Традиційно серед гостей з’явилися мама Кетрін та тато — 70-річна Керол Міддлтон та 76-річний Майкл Міддлтон. Того дня на вулиці йшов дощ, тому пара ховалася разом під однією парасолькою.

Керол та Майкл Міддлтони / © Getty Images

Керол обрала синю сукню вище колін та елегантне пальто від бренду The House of Bruar виконане із картатої тканини, яка поєднувала зелений та синій кольори. Також жінка доповнила образ синіми туфлями на широких підборах, одягла кілька прикрас від Van Cleef & Arpels.

Реклама

Керол Міддлтон / © Getty Images

Її образ перегукувався із тим у що була одягнена Кейт та її діти. Родина Уельських приїхала на концерт у теж у синьо-зелених відтінках.