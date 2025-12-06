- Дата публікації
У картатому пальті та зручних підборах: 70-річна мама принцеси Кейт прийшла на різдвяний концерт
Вона традиційно з’явилася на цього заході, щоб підтримати свою доньку.
У Лондоні в знаменитому Вестмінстерському абатстві 5 грудня відбувся щорічний різдвяний концерт принцеси Уельської «Разом на Різдво». Тема цьогорічного заходу — «Кохання у всіх його проявах».
Традиційно серед гостей з’явилися мама Кетрін та тато — 70-річна Керол Міддлтон та 76-річний Майкл Міддлтон. Того дня на вулиці йшов дощ, тому пара ховалася разом під однією парасолькою.
Керол обрала синю сукню вище колін та елегантне пальто від бренду The House of Bruar виконане із картатої тканини, яка поєднувала зелений та синій кольори. Також жінка доповнила образ синіми туфлями на широких підборах, одягла кілька прикрас від Van Cleef & Arpels.
Її образ перегукувався із тим у що була одягнена Кейт та її діти. Родина Уельських приїхала на концерт у теж у синьо-зелених відтінках.