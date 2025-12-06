Кельтський гороскоп дерев на 6 грудня 2025 року: день емоційної чутливості та внутрішніх відповідей

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Реклама

Енергія 6 грудня у кельтському календарі налаштовує на внутрішню правду, чесність із собою та уважність до емоційних відтінків. Це день, коли варто сповільнитися, прислухатися до тонких сигналів і не поспішати з висновками.

Для кожного знака нижче підібрано нове кельтське дерево-покровитель, яке відображає його енергетичний стан цього дня.

Овен — Вільха

Архетип: дія, рішучість, сила волі.

Прогноз: Ви відчуєте потребу розв'язувати питання, яке давно стоїть на місці. Енергія підтримує тверді рішення, ініціативу і запуск нових процесів.

Телець — Яблуня

Архетип: гармонія, любов, м’якість.

Прогноз: День сприятливий для стосунків — романтичних, дружніх, сімейних. Ви отримаєте тепло або підтримку. Чудовий час для творчості.

Реклама

Близнята — Дуб

Архетип: стабільність, сила, впевненість.

Прогноз: Ви зможете взяти ситуацію під контроль. Ваше слово має вагу, а дії — результат. Добре підходить для важливих розмов чи рішень.

Рак — Верба

Архетип: інтуїція, емоційна чутливість.

Прогноз: Інтуїція надзвичайно сильна. Довіртеся своїм почуттям — вони сьогодні точні. Можливі емоційні розмови й нові розуміння.

Лев — Горобина

Архетип: захист, духовна мудрість, благородство.

Прогноз: Ви робите правильний вибір. День підсилює вашу інтуїтивну мудрість. Час для морально сильних рішень і внутрішнього вирівнювання.

Діва — Ясен

Архетип: розвиток, рух, знання.

Прогноз: Ви можете отримати нову інформацію або пропозицію. Чудовий день для навчання, роботи з даними, подорожей, планів.

Реклама

Терези — Береза

Архетип: оновлення, ясність, новий погляд.

Прогноз: Думки прояснюються. Ви почнете бачити рішення там, де раніше був хаос. День підходить для нового початку або корекції курсу.

Скорпіон — Ліщина

Архетип: інтелектуальна проникливість.

Прогноз: Ви розгадаєте приховану мотивацію або суть складної ситуації. Добре для аналізу, роботи з документами, фінансами.

Стрілець — Виноградна лоза

Архетип: гнучкість, сприйнятливість, мудрість.

Прогноз: День підказує: не поспішайте. Ваше рішення дозріє природно. Ви можете відчути приховані потоки подій.

Козоріг — Плющ

Архетип: взаємодія, союз, м’який вплив.

Прогноз: Ви отримаєте підтримку від людини, від якої її не чекали. Добрий день для партнерства, співпраці, обговорення планів.

Реклама

Водолій — Очерет

Архетип: тиша, внутрішня правда, споглядання.

Прогноз: Вам захочеться сповільнитись і подумати. День сприятливий для усамітнення й глибоких висновків. Не перевантажуйте себе.

Риби — Бузина

Архетип: очищення, завершення, трансформація.

Прогноз: Ви можете завершити тривалий емоційний або робочий процес. Це відкриє шлях для нового. День для звільнення і відновлення.

6 грудня — це день емоційної чутливості, чесності із собою та тонкого інтуїтивного бачення. Кельтські дерева підсилюють здатність розуміти глибинні мотиви, відпускати зайве й робити правильні кроки без поспіху.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.