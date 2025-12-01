Кельтський гороскоп дерев на 1–7 грудня 2025 року: тиждень ясності, інтуїції та внутрішньої сили

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

Кельтський календар дерев поділяє рік на періоди, кожному з яких відповідає дерево — символ енергії, характеру та духовного настрою. Тиждень 1–7 грудня несе зимове заспокоєння, але в ньому багато ясності: дерева цього тижня підсилюють інтуїцію, стабільність, відчуття кордонів і впевненості.

Овен — Дуб

Сила, витривалість, стійкість.

Прогноз: Тиждень приносить структурність та впевненість. Ви зможете ухвалити важливе стратегічне рішення. Добре для роботи, планування, відповідальності.

Телець — Верба

Інтуїція, емоційна мудрість, гнучкість.

Прогноз: Вас веде інтуїція. Є шанс вирішити давній емоційний вузол або знайти шлях до гармонії в стосунках. Бережіть себе.

Близнята — Ясен

Знання, рух, відкритість новому.

Прогноз: Ваші ідеї цього тижня особливо сильні. Ви відкриєте новий напрямок у роботі або отримаєте важливу інформацію. Вдалий час для навчання.

Рак — Яблуня

Любов, м’якість, гармонія.

Прогноз: У центрі уваги — стосунки та емоційне тепло. Тиждень сприятливий для примирення, романтики, сімейних рішень.

Лев — Ліщина (Горіх лісовий)

Мудрість, інсайти, проникливість.

Прогноз: Ви побачите суть ситуації. З'явиться інсайт щодо роботи чи фінансів. Добре для аналізу, перевірки документів, глибоких розмов.

Діва — Горобина

Захист, внутрішня опора, духовність.

Прогноз: Сприятливий час для впорядкування життя. Можливе розв'язання проблеми, яка довго висіла над вами. Продуктивність зросте.

Терези — Тополя

Рівновага, чесність, саморефлексія.

Прогноз: Прислухайтеся до себе. Ви побачите, де порушений баланс у роботі чи стосунках. Тиждень для корекції планів і відновлення гармонії.

Скорпіон — Виноградна лоза

Гнучкість, адаптація, проникливість.

Прогноз: Вам стане легше підлаштовуватися під зміни. Можливе важливе рішення щодо партнерства або фінансів. Не поспішайте — усе дозріє.

Стрілець — Очерет

Тиша, глибина, внутрішній порядок.

Прогноз: Це тиждень усвідомлення. Ви зрозумієте, що саме варто завершити до кінця року. Корисні медитація, планування, самоспостереження.

Козоріг — Кедр

Сила духу, шляхетність, ясність наміру.

Прогноз: Ви легко витягнете складні задачі. Тиждень сприяє великим планам, організації, керівництву. Ваша стабільність вражає інших.

Водолій — Бузина

Завершення циклу, очищення, трансформація.

Прогноз: Ви можете позбутися зайвого — стосунків, справ, внутрішнього тиску. Це момент звільнення й переходу в нову якість життя.

Риби — Плющ

Тонка чутливість, духовність, гнучкість.

Прогноз: Ви легше адаптуєтеся до подій тижня. Інтуїція веде вас дуже точно. З'явиться творчий або духовний прорив.

1–7 грудня 2025 року — період, коли енергія кельтських дерев допомагає завершити осінні процеси та плавно перейти в зимову стабільність. Тиждень сприяє чесності, глибині, структурності та самоусвідомленню. Багато знаків відчують полегшення, ясність і бажання рухатися вперед із новою силою.

