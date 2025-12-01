Анну Сагайдачну запідозрили в третій вагітності: акторка відповіла, чи дійсно при надії

Анна Сагайдачна / © instagram.com/annasagaidachnaya

Українську акторку Анну Сагайдачну запідозрили в третій вагітності.

Чутки про те, що знаменитість при надії, з'явились на не порожньому місці. Днями артистка опублікувала в Instagram ролик, як повідомляє друзям важливу новину. Тим часом приятелі Анни Сагайдачної були дійсно шоковані від цього, але при цьому щиро раділи за неї.

Акторка поки що тримає інтригу, яку ж таку новину повідомила друзям. Тим часом у прихильників зірки з'явились свої теорії. Вони підозрюють, що знаменитість вагітна втретє. Нібито реакція друзів це підтверджує. Окрім того, деякі звертали увагу, що в Анни Сагайдачної вже й видніється округлий животик.

На проєкті "Ранок у великому місті" акторка вже прокоментувала чутки про майбутнє поповнення в її родині. Артистка запевняє, що наразі не вагітна. Що ж стосується її животика, то, за словами Сагайдачної, вона просто набрала вагу.

Анна Сагайдачна / © instagram.com/annasagaidachnaya

"Я (при надії – прим. ред.)? Боже мій! Я трішки поправилась, ви що! Ні (не вагітна – прим. ред.)", - відрізала артистка.

Наразі Анна Сагайдачна виховує сина Тимура та доньку Міру. До речі, незабаром дівчинка святкуватиме день народження. 9 грудня їй виповниться рочок. Анна Сагайдачна говорить, що вони не влаштовуватимуть гучних святкувань, оскільки донечка ще маленька. Натомість акторка проведень день народження Міри в родинному колі.

"9 грудня нам вже рік. Я поки розумію, що вона ще дуже маленька. Святкування якогось такого – вона ще його не зрозуміє. Це більше для дорослих. Тому, думаю, що якось у сімейному колі разом із дітками, з батьками", - поділилась акторка.

Анна Сагайдачна з донькою та сином / © instagram.com/annasagaidachnaya

Нагадаємо, Анна Сагайдачна виховує сина від колишнього чоловіка. Нещодавно знаменитість зізналась, в яких стосунках залишилась з Євгеном Третяком після розлучення та як із ним поділила опіку над Тимуром.