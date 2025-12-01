Оракул Ленорман на 2 грудня 2025 року: підказки карт для всіх знаків зодіаку

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

2 грудня приносить зосередженість, внутрішню чутливість та необхідність правильно реагувати на сигнали, які проявляються в дрібницях. Карти Ленорман допомагають побачити справжні наміри людей, своєчасно ухопити можливість або уникнути помилки. Це день, коли інтуїція працює особливо тонко, а рішення, прийняті зараз, можуть впливати на подальші події грудня. Дізнайтеся, що саме обіцяє цей день вашому знаку.

Гороскоп за знаками зодіаку на 2 грудня

Овен — Карта «Хрест»

День важливих рішень і завершень. Можлива емоційна втома, але також — шанс звільнитися від давнього тягаря. Час закриття циклів.

Телець — Карта «Місяць»

Емоції глибші, ніж здається. Творчі ідеї, інтуїтивні підказки та внутрішні натхнення стануть вашими головними орієнтирами. Прислухайтеся до себе.

Реклама

Близнюки — Карта «Якір»

Стабільність і ґрунтовність. День підходить для завершення справ, наведення порядку та зміцнення позицій. Важливо діяти зосереджено.

Рак — Карта «Сонце»

Позитив, успіх, можливість проявитися. Чекайте гарних новин або вдалої події. Це один із найсильніших днів тижня для вас.

Лев — Карта «Корабель»

Рух уперед і нові перспективи. Можлива дорога, зміна планів чи натхнення почати щось нове. День сприяє розвитку.

Діва — Карта «Мітла»

Потреба очистити простір — фізичний, емоційний чи інформаційний. Може з’явитися бажання поставити межі або закінчити непотрібний етап.

Реклама

Терези — Карта «Лист»

Новини, повідомлення, офіційні документи. Зверніть увагу на деталі — сьогодні вони вирішують усе. Можлива відповідь, на яку ви чекали.

Скорпіон — Карта «Букет»

Приємні враження, вдячність, подарунки. День легкий, теплий та гармонійний. Приймайте добрі емоції та знаки уваги.

Стрілець — Карта «Собаки»

День довіри та взаємної підтримки. Можлива допомога друга або людини, на яку ви не очікували. Гарний час для партнерства.

Козерог — Карта «Човен»

Легкий рух, зміни та м’який прогрес. День сприяє тому, щоб змінити підхід і подивитися на ситуацію ширше. Настає плавний розвиток.

Реклама

Водолій — Карта «Вуж»

Слід бути уважними до маніпуляцій або хитрощів. Не приймайте рішення поспіхом. Аналізуйте дії інших та покладайтеся тільки на факти.

Риби — Карта «Зірки»

Час мрій, ясності та натхнення. Інтуїтивні осяяння будуть особливо точними. День підходить для планування та творчості.

2 грудня — день глибоких процесів, чітких рішень і внутрішньої роботи. Ленорман підказує: для одних знаків це час завершень, для інших — нових можливостей, а для декого — емоційної ясності та натхнення. Головне — уважно слухати себе та не ігнорувати інтуїтивні послання.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний Супермісяць та один із найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.