"Кров ллється з каталок": директор лікарні Дніпра не стримав емоцій через десятки тяжкопоранених від удару РФ

Атака на Дніпро 1 грудня / © Владислав Гайваненко

У лікарні Дніпра перебувають десятки людей, які зазнали тяжких поранень через ракетний удар РФ. Директор медустанови емоційно розповів про побачене та порятунок людей.

Про це розповів директор лікарні Мечникова Сергій Риженко.

«Кров ллється з каталок… Дніпро здригнулося після вибуху і чисельні „швидкі“ поїхали до приймального відділення Мечникова. Важко бути сильним, коли прилітають ракети.

Десятки критичних та вкрай важкопоранених, із них чимало жінок. За словами Риженка, звично бачити чоловіків, які частіше зазнають поранень на війні. Але жіночі тіла з відірваними руками та ногами, вибитими очима розповідають про страшні наслідки ракетного вибуху. Щонайменше десяток ран в кожному тілі. Багато хто не міг дихати. Людей, додає він, перевели на апарати ШВЛ.

«Всі хірурги та анестезіологи Мечникова стоять в операційних, рятуючи життя простих дніпрян. Війна не шкодує нікого. Ракети розривають шматками тіло та ментально добираються дуже глибоко до душі всіх, хто це бачить та відчуває», — сумно констатував Сергій Риженко.

Нагадаємо, армія РФ вдень 1 грудня вдарила балістикою по Дніпру. Четверо людей загинули.