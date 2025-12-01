Перемовини у США: Зеленський, Макрон і Стармер обговорили результати з Умєровим та Віткоффом

Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський разом із прем’єр-міністрами Франції та Великої Британії — Еммануелем Макроном і Кіром Стармером — обговорили результати перемовин у США. Брифінг відбувся за участі голови РНБО Рустема Умєрова та спецпосланця Штатів Стіва Віткоффа.

«Щойно разом з Емманюелем Макроном — також Кір Стармер був на звʼязку — говорили з Рустемом Умєровим і Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді. Важливий бриф», — зазначив він.

Зеленський додав, що сторони домовилися більше деталей обговорити особисто. Так, команди узгодять графіки для можливих подальших контактів.

Як ми повідомляли раніше, у США розпочалася зустріч української та американської делегацій.