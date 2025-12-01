- Дата публікації
Скільки території захопила РФ у листопаді і де наступала найбільше — аналіз DeepState
У листопаді 505 кв. км української землі втрачено. Аналітики б’ють на сполох через прориви біля Гуляйполя та Покровська.
У листопаді 2025 року російські війська окупували 505 кв км української території. Це майже вдвічі більше, ніж у вересні.
Про це пише аналітичний OSINT-проєкт DeepState.
«Черговий важкий листопад, як і рік тому, де ворог зумів просунутися у багатьох місцях», — зазначили аналітики каналу.
За їхніми даними, айбільше ворог мав успіх у районі Гуляйполя — 40% всіх просувань. Зокрема, на відтинок від Гуляйполя до Горіхового припадає всього 16% штурмових дій.
«У жовтні 20 АК (20-й армійський корпус ЗСУ — Ред.) отримав нового якісного командувача, який одразу почав наводити порядок та зупинив хаотичне продірявлення нашої оборони. Таким чином у листопаді ворог став активніше давити в бік Гуляйполя, що принесло багато проблем», — зазначають у DeepState.
Крім того, важка ситуація у районі Покровська-Мирнограда, на який припадає 32.5% всіх атак противника. Росіяни біля та у самому Покровську зайняли 35 кв км, а у районі Мирнограда — 21.5 кв км. В сумі це 56.5 кв км, що становить всього 11% від всіх просувань.
На решті напрямків просування без аномалій, за винятком Сіверська, де відбулася активізація ворога.
«А також, Одрадне-Амбарне, де ймовірно частина просувань взагалі відбувалася в кінці жовтня. Але через брехню, встановити це вчасно було важко», — розповідають аналітики.
Всього за листопад росіяни провели 5990 штурмових дій — з листопада минулого року більше було тільки минулого грудня, а за цей рік це найбільший місячний показник.
Раніше у Deep State повідомили про просування ворога біля чотирьох населених пунктів на сході та півдні.