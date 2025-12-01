ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
330
Час на прочитання
2 хв

Скільки території захопила РФ у листопаді і де наступала найбільше — аналіз DeepState

У листопаді 505 кв. км української землі втрачено. Аналітики б’ють на сполох через прориви біля Гуляйполя та Покровська.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Російькі війська / Фото ілюстративне

Російькі війська / Фото ілюстративне / © Associated Press

У листопаді 2025 року російські війська окупували 505 кв км української території. Це майже вдвічі більше, ніж у вересні.

Про це пише аналітичний OSINT-проєкт DeepState.

«Черговий важкий листопад, як і рік тому, де ворог зумів просунутися у багатьох місцях», — зазначили аналітики каналу.

/ © Deepstatemap

© Deepstatemap

За їхніми даними, айбільше ворог мав успіх у районі Гуляйполя — 40% всіх просувань. Зокрема, на відтинок від Гуляйполя до Горіхового припадає всього 16% штурмових дій.

Оріхів і Гуляйполе на карті / © Deepstatemap

Оріхів і Гуляйполе на карті / © Deepstatemap

«У жовтні 20 АК (20-й армійський корпус ЗСУ — Ред.) отримав нового якісного командувача, який одразу почав наводити порядок та зупинив хаотичне продірявлення нашої оборони. Таким чином у листопаді ворог став активніше давити в бік Гуляйполя, що принесло багато проблем», — зазначають у DeepState.

Крім того, важка ситуація у районі Покровська-Мирнограда, на який припадає 32.5% всіх атак противника. Росіяни біля та у самому Покровську зайняли 35 кв км, а у районі Мирнограда — 21.5 кв км. В сумі це 56.5 кв км, що становить всього 11% від всіх просувань.

Покровськ і Мирноград на карті / © Deepstatemap

Покровськ і Мирноград на карті / © Deepstatemap

На решті напрямків просування без аномалій, за винятком Сіверська, де відбулася активізація ворога.

Сіверськ на карті / © Deepstatemap

Сіверськ на карті / © Deepstatemap

«А також, Одрадне-Амбарне, де ймовірно частина просувань взагалі відбувалася в кінці жовтня. Але через брехню, встановити це вчасно було важко», — розповідають аналітики.

Одрадне і Амбарне на північ від Куп’янська / © Deepstatemap

Одрадне і Амбарне на північ від Куп’янська / © Deepstatemap

Всього за листопад росіяни провели 5990 штурмових дій — з листопада минулого року більше було тільки минулого грудня, а за цей рік це найбільший місячний показник.

Раніше у Deep State повідомили про просування ворога біля чотирьох населених пунктів на сході та півдні.

Дата публікації
Кількість переглядів
330
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie