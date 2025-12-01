Сколько территории захватила РФ в ноябре и где наступала больше всего — анализ DeepState

Российские войска / Фото иллюстративное / © Associated Press

В ноябре 2025 года российские войска оккупировали 505 кв. км украинской территории. Это почти вдвое больше, чем в сентябре.

Об этом пишет аналитический OSINT-проект DeepState.

«Очередной тяжелый ноябрь, как и год назад, где враг сумел продвинуться во многих местах», — отметили аналитики канала.

© Deepstatemap

По их данным, больше всего враг имел успех в районе Гуляйполя — 40% всех продвижений. В частности, на отрезок от Гуляйполя до Орехового приходится всего 16% штурмовых действий.

Орехов и Гуляйполе на карте / © Deepstatemap

«В октябре 20 АК (20-й армейский корпус ВСУ — Ред.) получил нового качественного командующего, который сразу начал наводить порядок и остановил хаотичное продырявление нашей обороны. Таким образом, в ноябре враг стал активнее давить в сторону Гуляйполя, что принесло много проблем», — отмечают в DeepState.

Кроме того, тяжелая ситуация в районе Покровска-Мирнограда, на который приходится 32,5% всех атак противника. Россияне на территории и в самом Покровске заняли 35 кв км, а в районе Мирнограда — 21.5 кв км. В сумме это 56.5 кв. км, что составляет всего 11% от всех продвижений.

Покровск и Мирноград на карте / © Deepstatemap

В остальных направлениях продвижения без аномалий, за исключением Северска, где произошла активизация врага.

Северск на карте / © Deepstatemap

«А также, Одрадное-Амбарное, где вероятно часть продвижений вообще происходила в конце октября. Но из-за лжи установить это вовремя было трудно», — рассказывают аналитики.

Отрадное и Амбарное к северу от Купянска / © Deepstatemap

Всего за ноябрь россияне провели 5990 штурмовых действий — с ноября прошлого года больше было только в прошлом декабре, а за этот год это самый месячный показатель.

Ранее в Deep State сообщили о продвижении врага около четырех населённых пунктов на востоке и юге.