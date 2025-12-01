- Дата публикации
Ситуация на фронте очень сложная: Жорин объяснил, как это исправить
Максим Жорин считает, что тяжелую ситуацию на фронте возможно исправить при условии принятия правильных решений.
Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что ситуация не фронте в Украине является очень сложной, но ее возможно исправить.
Об этом Жорин написал в своем телеграм-канале.
«Ситуация на фронте действительно очень сложная, но не считаю, что ее нельзя исправить», — отметил подполковник.
По его мнению, с некоторыми вещами Украина существенно опоздала. В то же время, в случае принятия правильных решений, еще есть возможность улучшить свои позиции. Это касается и позиций в процессе переговоров за счет изменений на поле боя.
Жорин назвал самыми тяжелыми направлениями, на которые всюду наступает российская армия, Купянск, Лиман, Покровск и Гуляйполе. Враг там только усиливает давление.
«Сейчас нам критически необходимо изменить подход к применению сил и средств, которые есть в наличии. Звучит сложно, но на практике — абсолютно реальные шаги», — указал заместитель командира Третьего армейского корпуса.
Напомним, накануне командующий ДШВ Олег Апостол заявил, что Покровск пока держится, несмотря на тяжелые моменты и противодействие противника. Апостол отметил, что ВСУ максимально будут держать город из-за его важности.
Что касается ситуации в Запорожской области, то спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что российские войска не зашли в Гуляйполе и были остановлены на подходах к городу. На Запорожском направлении враг не прекращает штурмов, но в Гуляйполе боевых столкновений нет, продолжаются поисково-ударные действия.