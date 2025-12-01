Ситуация на фронте очень сложная: Жорин объяснил, как это исправить

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин

Реклама

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что ситуация не фронте в Украине является очень сложной, но ее возможно исправить.

Об этом Жорин написал в своем телеграм-канале.

«Ситуация на фронте действительно очень сложная, но не считаю, что ее нельзя исправить», — отметил подполковник.

Реклама

По его мнению, с некоторыми вещами Украина существенно опоздала. В то же время, в случае принятия правильных решений, еще есть возможность улучшить свои позиции. Это касается и позиций в процессе переговоров за счет изменений на поле боя.

Жорин назвал самыми тяжелыми направлениями, на которые всюду наступает российская армия, Купянск, Лиман, Покровск и Гуляйполе. Враг там только усиливает давление.

«Сейчас нам критически необходимо изменить подход к применению сил и средств, которые есть в наличии. Звучит сложно, но на практике — абсолютно реальные шаги», — указал заместитель командира Третьего армейского корпуса.

Напомним, накануне командующий ДШВ Олег Апостол заявил, что Покровск пока держится, несмотря на тяжелые моменты и противодействие противника. Апостол отметил, что ВСУ максимально будут держать город из-за его важности.

Реклама

Что касается ситуации в Запорожской области, то спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что российские войска не зашли в Гуляйполе и были остановлены на подходах к городу. На Запорожском направлении враг не прекращает штурмов, но в Гуляйполе боевых столкновений нет, продолжаются поисково-ударные действия.