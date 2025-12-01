Ситуація на фронті дуже складна: Жорін пояснив, як це виправити

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін / © Телеграм-канал Максима Жоріна

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що ситуація не фронті в Україні є дуже складною, але її можливо виправити.

Про це Жорін написав у своєму телеграм-каналі.

«Ситуація на фронті справді є дуже складною. Але не вважаю, що її не можна виправити», ­– зазначив підполковник.

На його думку, з деякими речами Україна суттєво запізнилася. Водночас, у разі ухвалення правильних рішень, ще є змога покращити свої позиції. Це стосується і позицій у процесі перемовин за рахунок змін на полі бою.

Жорін назвав найважчими напрямками, на які усюди наступає російська армія, Куп’янськ, Лиман, Покровськ та Гуляйполе. Ворог там лише посилює тиск.

«Зараз нам критично необхідно змінити підхід до застосування сил та засобів, які є в наявності. Звучить складно, але на практиці — абсолютно реальні кроки», — вказав заступник командира Третього армійського корпусу.

Нагадаємо, напередодні командувач ДШВ Олег Апостол заявив, що Покровськ наразі тримається, попри важкі моменти та протидію противника. Апостол наголосив, що ЗСУ максимально триматимуть місто через його важливість.

Щодо ситуації в Запорізькій області, то речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що російські війська не зайшли до Гуляйполя і були зупинені на підходах до міста. На Запорізькому напрямку ворог не припиняє штурмів, але в Гуляйполі бойових зіткнень немає, тривають пошуково-ударні дії.