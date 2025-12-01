"Терміново погоджуйтеся": як Кремль створює хибне відчуття, що Україна ось-ось впаде — аналіз ISW

Війна в Україні / © Associated Press

Реклама

Кремль продовжує поширювати хибний наратив про те, що українська лінія фронту та політична стабільність нібито перебувають на межі колапсу. Мета цих "когнітивних зусиль" — переконати Захід капітулювати перед російськими вимогами, які Москва не в змозі забезпечити військовим шляхом.

Проте, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) продовжують стверджувати, що перемога Росії не є ні неминучою, ні невідворотною.

Речник Кремля Дмитро Пєсков в ефірі російського державного телебачення 30 листопада заявив, що проблеми України на полі бою та внутрішні проблеми "погіршуються з кожним днем".

Реклама

Водночас Пєсков традиційно звинуватив Київ у гальмуванні мирних переговорів, ігноруючи той факт, що українські делегації активно обговорюють умови мирної угоди з американськими колегами.

ISW оцінює, що ці заяви Пєскова є частиною консолідованих когнітивних зусиль Кремля, спрямованих на:

Створення хибного відчуття терміновості щодо нібито неминучої перемоги Росії. Переконання України та Заходу негайно погодитися на вимоги РФ, перш ніж "ситуація для України погіршиться".

Мілблогери суперечать пропаганді

Спробам Кремля зобразити швидку та неминучу перемогу суперечать навіть відомі російські мілблогери.

Один із них визнав, що тактична ситуація може сприяти Росії на окремих ділянках (зокрема, поблизу Гуляйполя), але розкритикував висвітлення російськими державними ЗМІ, назвавши його "радісно-ідіотською, рожевою, самозакоханою нісенітницею", яка не підтримує реальні воєнні зусилля.

Реклама

Ключові контраргументи російських військових блогерів:

Хибне сприйняття: Наративи про неминучу перемогу створюють всередині Росії хибне відчуття, що суспільству більше не потрібно терміново підтримувати воєнні зусилля.

Реальний супротивник: Мілблогери нагадують, що Україна є компетентним супротивником , який використовує обладнання та розвідувальні дані НАТО.

Внутрішні проблеми: Продовження війни коштуватиме Росії додаткових державних ресурсів на тлі зростаючого суспільного невдоволення через введення нових зборів та підвищення податків 2026 року .

Дефіцит живої сили: Росія продовжує стикатися з нестачею людських ресурсів, і поточна кампанія з набору добровольців не може забезпечити демобілізацію військових, призваних ще у 2022 році.

ISW продовжує оцінювати, що, хоча ситуація на деяких ділянках фронту є серйозною (зокрема, на Покровському та Гуляйпольському напрямках), зусилля Кремля представити перемогу Росії як неминучу не відповідають реальності поля бою. Аналітики підкреслюють, що перекручування Кремлем ситуації на місці було настільки далеким від реальності, що навіть провоєнні мілблогери змушені публікувати коригувальні заяви.

Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували позиції російських Z-патріотів та державних ЗМІ щодо мирної пропозиції, ініційованої США.