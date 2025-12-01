Кая Каллас прогнозує вирішальний тиждень для України

Кая Каллас / © Офіс президента України

Поточний тиждень може бути вирішальним для України у плані довготривалого миру, враховуючи низку майбутніх переговорів.

Про це заявила Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас, повідомляє Le Figaro.

«Це може бути вирішальний тиждень для дипломатії. Ми чули вчора, що переговори в Америці були складними, але продуктивними», — зазначила Каллас.

Вона також зазначила, що ще не знає остаточних результатів переговорів делегацій України та США у Маямі, але сьогодні, 1 грудня, вона розмовлятиме з міністром оборони та міністром закордонних справ України.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що від понеділка — важливий період для нашої країни.

«На тижні буде багато роботи з партнерами у Європі, і важливо, щоб усі ми були з однаковим баченням ситуації та розумінням, що тиск на Росію як на єдину причину цієї війни, а не на Україну може реально спрацювати заради миру», — зазначив він.