Чому мирна угода невигідна для Кремля – аналіз ISW

Російська армія / © Associated Press

Реклама

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували позиції російських Z-патріотів та державних ЗМІ щодо мирної пропозиції, ініційованої США.

Висновок експертів підтверджує, що Москва вважає таку угоду категорично невигідною, оскільки вона змусить Кремль офіційно відмовитися від своїх територіальних претензій та здати стратегічні позиції.

Колишній російський офіцер Ігор Гіркін, який нині перебуває в ув'язненні, опублікував лист від 25 листопада. У ньому він дійшов висновку, що Кремль не підпише жодної угоди на основі 28-пунктної мирної пропозиції, оскільки вважає її шкідливою для російських цілей.

Реклама

Гіркін назвав угоду неприйнятною з низки причин:

Втрата суверенітету: Передача контролю над механізмами переговорів та покарань за порушення мирного врегулювання Сполученим Штатам.

Визнання агресії: Кремль не братиме на себе зобов'язань, які могли б офіційно визнати Росію агресором.

Територіальні поступки: Угода змусить Росію офіційно відмовитися від претензій на незаконно анексовані частини України.

Військові втрати: Необхідність здати “стратегічно важливі” наступальні позиції в Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях .

Стратегічна шкода: Надання українським силам часу на відновлення, зниження бойової готовності російських сил та "стратегічний розрив" між Росією та Китаєм (КНР).

Схожої позиції дотримуються й оглядачі російських державних медіа. Оглядач "Росія сьогодні" в інтерв'ю від 27 листопада заявив, що Москва не сприймає мирну пропозицію США серйозно і не очікує, що план спрацює.

Російський оглядач підкреслив:

Фальшиве посередництво: Росія лише "вдає", що готова прийняти США як посередника.

Кінцева мета: Кремль прагне лише укласти договір, який забезпечить Росії перемогу на полі бою.

Абсолютистські вимоги: Воєнні цілі РФ включають виведення НАТО з усієї Східної Європи. Вимоги щодо припинення вогню включають виведення України з неокупованих частин Запорізької та Херсонської областей (не лише Донецької та Луганської).

Ці заяви узгоджуються з нещодавньою інтерпретацією Путіним мирного плану як "простої пропозиції для обговорення", що вимагає від України передати Росії всі незаконно анексовані області.

Реклама

Висновок ISW

З моменту першого оприлюднення в середині листопада 2025 року російські чиновники та ультранаціоналісти послідовно публічно відкидають 28-пунктний мирний план та його наступні версії. ISW підтверджує, що запропонований план не враховує абсолютистські воєнні вимоги Росії, яка вважає, що вже виграла війну в Україні, і тому не має наміру йти на суттєві поступки.

Раніше колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний розкрив ціль РФ щодо України і стривожив прогнозом.