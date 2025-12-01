ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
142
2 хв

Запам’ятайте, як правильно говорити — «Моє день народження» чи «Мій»

Ганна Носова
Ми кожного року говоримо фразу «Мій день народження чи „Моє день народження“, але не завжди знаємо, як сказати її правильно. Досить часто в усному мовленні можна почути варіант „Моє день народження“, але за правилами української мови цей варіант є граматичною помилкою.

То як правильно казати «мій» чи «моє день народження»

Для того щоб визначити правильне закінчення, слід звернутися до головного слова в цьому словосполученні. у синтаксичній одиниці «день народження» головним словом є іменник «день».

Іменник «день» належить до чоловічого роду (він), а не до середнього (воно). Оскільки займенник «моє» узгоджується з іменниками середнього роду, а «день» до них не належить, правильною формою є «Мій день народження». Слово «народження» у цьому сталому вислові лише уточнює, який саме день мається на увазі.

Отже, правильно говорити «сьогодні мій день народження».

Головне слово «день» у словосполученні «день народження» (або подібних, як «день знань», «день матері») диктує узгодження всіх інших слів у чоловічому роді.

Це правило поширюється на:

  • Узгодження за родом. З цим словосполученням добираємо прикметники чи займенники чоловічого роду, наприклад: «день знань», «день матері»

  • Узгодження дієслова. Правильно говорити: «день народження був», а не «було».

  • Правильне відмінювання. Слід говорити «ми були на дні народження», а не «на день народженні».

  • Вітання. Правильно казати «вітаю з днем народження», а не «з днем народженням».

Супутні граматичні нюанси

Як правило, обидва слова у вислові «день народження» пишуться з малої літери. Однак, якщо ви бажаєте продемонструвати особливу повагу до іменинника, допустимо написати слово «день» з великої літери.

Якщо ж ви хочете використати займенник середнього роду «моє», то можна сказати «сьогодні моє свято», адже слово «свято» є іменником середнього роду.

